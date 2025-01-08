Удар рф по Запоріжжю: у Нацполіції повідомили про 63 потерпілих
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждали 63 особи, 13 людей загинули. Поліція врятувала 5 осіб, а завтра у місті оголошено день жалоби.
У результаті атаки рф на Запоріжжя відомо вже про 63 потерпілих, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
"... станом на 21:20 відомо про 63 потерпілих, частині з них надано допомогу на місці, деякі громадяни самостійно звернулись до медзакладів за допомогою", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі завершились пошуково-рятувальні роботи після удару рф.
У МВС нагадали, що російська армія завдала 2 удари (ФАБ-500 з УМПК) по місту. 13 людей загинули.
Поліція врятувала 5 людей.
Нагадаємо
Завтра, 9 січня, у Запоріжжі буде оголошено день жалоби.