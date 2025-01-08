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Удар рф по Запоріжжю: у Нацполіції повідомили про 63 потерпілих

Удар рф по Запоріжжю: у Нацполіції повідомили про 63 потерпілих

Київ • УНН

 • 24397 перегляди

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждали 63 особи, 13 людей загинули. Поліція врятувала 5 осіб, а завтра у місті оголошено день жалоби.

У результаті атаки рф на Запоріжжя відомо вже про 63 потерпілих, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

"... станом на 21:20 відомо про 63 потерпілих, частині з них надано допомогу на місці, деякі громадяни самостійно звернулись до медзакладів за допомогою", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі завершились пошуково-рятувальні роботи після удару рф.

У МВС нагадали, що російська армія завдала 2 удари (ФАБ-500 з УМПК) по місту. 13 людей загинули.

Поліція врятувала 5 людей.

Нагадаємо

Завтра, 9 січня, у Запоріжжі буде оголошено день жалоби.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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