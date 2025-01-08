Удар рф по Запорожью: в Нацполиции сообщили о 63 пострадавших
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожье пострадали 63 человека, 13 человек погибли. Полиция спасла 5 человек, а завтра в городе объявлен день траура.
В результате атаки рф на Запорожье известно уже о 63 пострадавших, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
"... по состоянию на 21:20 известно о 63 пострадавших, части из них оказана помощь на месте, некоторые граждане самостоятельно обратились в медучреждения за помощью", - говорится в сообщении.
Добавим
Как сообщал УНН, в Запорожье завершились поисково-спасательные работы после удара рф.
В МВД напомнили, что российская армия нанесла 2 удара (ФАБ-500 с УМПК) по городу. 13 человек погибли.
Полиция спасла 5 человек.
Напомним
Завтра, 9 января, в Запорожье будет объявлен день траура.