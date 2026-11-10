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Парламент підтримав нові правила діяльності інвестиційних фондів відповідно до стандартів ЄС

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Верховна Рада 260 голосами ухвалила за основу законопроєкт №16137. Документ оновлює правила фондів і посилює захист інвесторів.

Парламент підтримав нові правила діяльності інвестиційних фондів відповідно до стандартів ЄС

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про інвестиційні фонди, який передбачає оновлення правил роботи фондів відповідно до європейських стандартів. За документ проголосували 260 народних депутатів. Про це повідомляє Верховна Рада України, передає УНН.

Деталі

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 16137. Документ пропонує європейську модель інвестиційних фондів, із чітким розмежуванням публічних та альтернативних фондів і механізмами захисту інвесторів.

Основною метою законопроєкту є вдосконалення та гармонізація законодавства про інвестиційні фонди та інвестиційні послуги відповідно до європейських практик та стандартів. Це сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу, а також на забезпечення виконання зобов’язань України щодо адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері інвестиційних фондів та інвестиційних послуг. Проєкт визначає правові та організаційні основи створення, діяльності та припинення інвестиційних фондів, особливості управління активами таких фондів, вимоги до складу, структури та зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, обліку та викупу інвестиційних сертифікатів, засади професійної діяльності компаній з управління активами та кастодіальних установ, а також порядок державного регулювання і нагляду у цій сфері

- йдеться у документі.

Нагадаємо

Україна очікує, що до кінця 2028 року в Інвестфонді відбудови буде не менше 200 млн доларів.

Алла Кіосак

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