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Парламент поддержал новые правила деятельности инвестиционных фондов в соответствии со стандартами ЕС

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Верховная Рада 260 голосами приняла за основу законопроект №16137. Документ обновляет правила деятельности фондов и усиливает защиту инвесторов.

Парламент поддержал новые правила деятельности инвестиционных фондов в соответствии со стандартами ЕС

Верховная Рада приняла за основу законопроект об инвестиционных фондах, который предусматривает обновление правил работы фондов в соответствии с европейскими стандартами. За документ проголосовали 260 народных депутатов. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.

Детали

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 16137. Документ предлагает европейскую модель инвестиционных фондов с четким разграничением публичных и альтернативных фондов и механизмами защиты инвесторов.

Основной целью законопроекта является совершенствование и гармонизация законодательства об инвестиционных фондах и инвестиционных услугах в соответствии с европейскими практиками и стандартами. Это будет способствовать защите прав инвесторов и расширению возможностей для привлечения капитала, а также обеспечению выполнения обязательств Украины по адаптации национального законодательства к законодательству Европейского Союза в сфере инвестиционных фондов и инвестиционных услуг. Проект определяет правовые и организационные основы создания, деятельности и прекращения инвестиционных фондов, особенности управления активами таких фондов, требования к составу, структуре и хранению таких активов, особенности эмиссии, обращения, учета и выкупа инвестиционных сертификатов, основы профессиональной деятельности компаний по управлению активами и кастодиальных учреждений, а также порядок государственного регулирования и надзора в этой сфере

- говорится в документе.

Напомним

Украина ожидает, что к концу 2028 года в Инвестфонде восстановления будет не менее 200 млн долларов.

Алла Киосак

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