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Сили оборони вдруге уразили завод, що ремонтує російські літаки А-50 - Генштаб

Київ • УНН

 • 1428 перегляди

Генштаб підтвердив ураження по 123-му авіаремонтному заводу в Старій Руссі. На підприємстві спалахнула пожежа, масштаби збитків уточнюють.

Сили оборони вдруге уразили завод, що ремонтує російські літаки А-50 - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ 10 листопада підтвердив ураження російського заводу, що ремонтує А-50, у Новгородській області, пише УНН.

Небезпека для "літаючих радарів": Сили оборони вдарили по заводу, що ремонтує А-50, у Новгородській області

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, "щоб російський літак скинув бомбу, а ракета знайшла ціль, противник має координувати ці дії - проводити розвідку цілей, знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях сотень кілометрів. Цю роботу, зокрема, виконують А-50, "літаючі радари" рф. Близько 350 мільйонів доларів коштує один такий літак, і в держави-агресора у діючому стані їх залишилося лише кілька. Кожен борт для росії на вагу золота. Ремонтують їх в особливому місці".

"Це 123-й авіаремонтний завод, що розташований у Старій Руссі Новгородської області рф. Підприємство має власну злітно-посадкову смугу, тож важкі літаки сідають просто на його території. Тут ремонтують, модернізують та обслуговують військово-транспортну авіацію, якою російська армія перекидає війська та вантажі, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50", - ідеться у повідомленні.

Сили оборони, зазначили у Генштабі, вже "навідувалися" сюди. У березні 2026 року було пошкоджено А-50, який стояв на заводі на обслуговуванні і, можливо, чекав на модернізацію.

У ніч на 10 листопада агресору прилетіло знову. На території заводу пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. Масштаби збитків уточнюються. Але вже зрозуміло головне: такі удари означають, що російські транспортники та спецлітаки довше простоюватимуть на землі, і відновлювати їх противнику ставатиме дедалі важче

- зазначили у Генштабі.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно підривати воєнно-економічний потенціал російського агресора та примушувати рф припинити збройну агресію проти України", - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження під петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом "Іскандерів"09.11.26, 12:30 • 16719 переглядiв

Юлія Шрамко

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