Силы обороны во второй раз поразили завод, ремонтирующий российские самолёты А-50 - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ 10 ноября подтвердил поражение российского завода, ремонтирующего А-50, в Новгородской области, пишет УНН.

Опасность для "летающих радаров": Силы обороны нанесли удар по заводу, ремонтирующему А-50, в Новгородской области - сообщили в Генштабе.

Как указано, "чтобы российский самолёт сбросил бомбу, а ракета нашла цель, противник должен координировать эти действия — проводить разведку целей, обнаруживать и сопровождать самолёты и крылатые ракеты на расстояниях в сотни километров. Эту работу, в частности, выполняют А-50, "летающие радары" рф. Около 350 миллионов долларов стоит один такой самолёт, и у государства-агрессора в рабочем состоянии их осталось всего несколько. Каждый борт для россии на вес золота. Ремонтируют их в особом месте".

"Это 123-й авиаремонтный завод, расположенный в Старой Руссе Новгородской области рф. Предприятие имеет собственную взлётно-посадочную полосу, поэтому тяжёлые самолёты садятся прямо на его территории. Здесь ремонтируют, модернизируют и обслуживают военно-транспортную авиацию, с помощью которой российская армия перебрасывает войска и грузы, а также самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50", — говорится в сообщении.

Силы обороны, отметили в Генштабе, уже "наведывались" сюда. В марте 2026 года был повреждён А-50, который находился на заводе на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации.

В ночь на 10 ноября агрессору прилетело снова. На территории завода прогремели взрывы, после чего вспыхнул пожар. Масштабы ущерба уточняются. Но уже понятно главное: такие удары означают, что российские транспортные и специальные самолёты будут дольше простаивать на земле, а восстанавливать их противнику будет всё сложнее - отметили в Генштабе.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьёй 51 Устава ООН, продолжают системно подрывать военно-экономический потенциал российского агрессора и вынуждать рф прекратить вооружённую агрессию против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение под петербургом завода, задействованного в обеспечении топливом "Искандеров"