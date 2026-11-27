На фоне сообщений о масштабном пожаре на заводе синтетического каучука в Ефремове губернатор Тульской области рф отчитался о сбитии 4 беспилотников и отсутствии повреждений инфраструктуры. В то же время местные жители сообщают о более чем 20 взрывах и зареве от пожара на промышленном предприятии, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.

Детали

По версии российского губернатора, единственными последствиями ночной атаки стали 3 разбитых окна.

Повреждений инфраструктуры не зафиксировано – заявил глава региона.

Однако официальная версия российских властей существенно отличается от сообщений местных жителей, которые рассказывают о многочисленных взрывах и пожаре.

Губернатор промолчал о заводе, связанном с производством ракет

Ранее российское издание ASTRA сообщило о вероятном попадании беспилотников в Ефремовский завод синтетического каучука.

В сентябре 2026 года Генеральный штаб ВСУ уже сообщал о поражении этого предприятия, отмечая, что оно задействовано в производстве твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет комплекса "Искандер".

Несмотря на сообщения очевидцев о пожаре, губернатор в своем отчете вообще не упомянул промышленное предприятие. Реальные масштабы повреждений пока остаются неизвестными.

В Тульской области РФ прогремели взрывы — под ударом мог оказаться завод, связанный с производством «Искандеров»