На тлі повідомлень про масштабну пожежу на заводі синтетичного каучуку в Єфремові губернатор Тульської області рф відзвітував про збиття 4 безпілотників та відсутність пошкоджень інфраструктури. Водночас місцеві жителі повідомляють про понад 20 вибухів та заграву від пожежі на промисловому підприємстві, пише УНН із посиланням на Телеграм-канал Exilenova+.

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За версією російського губернатора, єдиними наслідками нічної атаки стали 3 розбиті вікна.

Пошкоджень інфраструктури не зафіксовано – заявив очільник регіону.

Однак офіційна версія російської влади суттєво відрізняється від повідомлень місцевих жителів, які розповідають про численні вибухи та пожежу.

Губернатор промовчав про завод, пов'язаний із виробництвом ракет

Раніше російське видання ASTRA повідомило про ймовірне влучання безпілотників у Єфремовський завод синтетичного каучуку.

У вересні 2026 року Генеральний штаб ЗСУ вже повідомляв про ураження цього підприємства, зазначаючи, що воно залучене до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет комплексу "Іскандер".

Попри повідомлення очевидців про пожежу, губернатор у своєму звіті взагалі не згадав промислове підприємство. Реальні масштаби пошкоджень наразі залишаються невідомими.

У Тульській області рф пролунали вибухи – під ударом міг опинитися завод, пов'язаний із виробництвом "Іскандерів"