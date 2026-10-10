Трамп створив комітет для розслідування діяльності посадовиці ФРС, яку раніше намагався звільнити
Київ • УНН
Комітет Трампа перевірить звинувачення проти членкині Ради ФРС Лізи Кук. За підсумками можуть визначити підстави для її звільнення.
Президент США Дональд Трамп оголосив про створення спеціального комітету для розслідування діяльності членкині Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізи Кук. За результатами перевірки можуть визначити підстави для її звільнення. Про це повідомляє фінське видання Yle з посиланням на Білий дім, пише УНН.
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Американський президент уже неодноразово намагався усунути Кук із посади. Зокрема, у серпні 2026 року Білий дім повідомив посадовицю про можливе звільнення через звинувачення у грубій недбалості.
Верховний суд раніше став на бік Кук
Ще у серпні 2025 року Трамп намагався звільнити посадовицю з Федеральної резервної системи.
Однак у червні 2026 року Верховний суд США постановив, що президент не може звільнити Кук.
Тепер адміністрація Трампа ініціювала нове розслідування, яке має встановити, чи існують законні підстави для її усунення.
Трамп знову тисне на ФРС, намагаючись впливати на політику щодо ставок11.08.26, 04:17 • 18450 переглядiв