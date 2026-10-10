Трамп створив комітет для розслідування діяльності посадовиці ФРС, яку раніше намагався звільнити

Віткофф заявив, що США, Україна, НАТО та ЄС обговорили завершення війни до зими на переговорах у Маямі

небензя зловтішається, а москва вже рахує гроші – росія очікує заробити $4,5 млрд на угоді з Трампом

Качка назвав головні завдання на посаді посла України при ЄС та розповів що буде в пріоритеті

путін виступив із заявою після телефонної розмови з Трампом – у кремлі розкрили подробиці переговорів

Подарунки путіну не спрацюють на мир, росія "віддячить" за дизель подальшим терором - Зеленський про заяву Трампа

росія поставить до 5 млн тонн дизпалива на американські та світові ринки - Трамп домовився із путіним

Іспанія та Греція відмовляються передати Україні системи Patriot, термін придатності яких добігає кінця - ЗМІ

Країни Балтії наполягають на забороні транзиту російського зерна через ЄС - журналіст

москву та область атакують дрони й кулі, в аеропортах затримали понад 370 рейсів