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Трамп создал комитет для расследования деятельности чиновницы ФРС, которую ранее пытался уволить

Киев • УНН

 • 1420 просмотра

Комитет Трампа проверит обвинения против члена Совета ФРС Лизы Кук. По итогам могут определить основания для ее увольнения.

Трамп создал комитет для расследования деятельности чиновницы ФРС, которую ранее пытался уволить

Президент США Дональд Трамп объявил о создании специального комитета для расследования деятельности члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук. По результатам проверки могут определить основания для её увольнения. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.

Детали

Комитет расследует обвинения против члена Совета Кук и сообщит мне, есть ли основания для её увольнения

– заявил Трамп.

Американский президент уже неоднократно пытался отстранить Кук от должности. В частности, в августе 2026 года Белый дом сообщил чиновнице о возможном увольнении из-за обвинений в грубой халатности.

Верховный суд ранее встал на сторону Кук

Ещё в августе 2025 года Трамп пытался уволить чиновницу из Федеральной резервной системы.

Однако в июне 2026 года Верховный суд США постановил, что президент не может уволить Кук.

Теперь администрация Трампа инициировала новое расследование, которое должно установить, существуют ли законные основания для её отстранения.

Трамп вновь оказывает давление на ФРС, пытаясь влиять на политику в отношении ставок11.08.26, 04:17 • 18451 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Федеральная резервная система
Верховный суд Соединенных Штатов
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты