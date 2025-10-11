Трамп залишається у “винятковому стані здоров’я” - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп перебуває у "винятковому стані здоров'я", його кардіологічний вік на 14 років молодший за хронологічний. Обстеження проводилося в Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда перед майбутніми поїздками.
Лікар Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда заявив, що президент США Дональд Трамп перебуває у "винятковому стані здоров’я" після того, як той пройшов медичні обстеження, а його кардіологічний вік приблизно на 14 років молодший за його хронологічний вік. Про це пише видання Associated Press, передає УНН.
Деталі
"Президент Дональд Трамп залишається у винятковому стані здоров’я, демонструючи відмінні показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної діяльності", – написав Барбабелла в односторінковій службовій записці, опублікованій Білим домом.
ЛІкар сказав, що він оцінив кардіологічний вік Трампа, який був приблизно на 14 років молодшим за його хронологічний вік.
Повідомляється, що Трамп провів приблизно три години в лікарні в Бетесді, у п'ятницю, 10 жовтня, де його лікар, капітан ВМС Шон Барбабелла, провів "заплановане контрольне обстеження", яке було "частиною його поточного плану підтримки здоров'я".
Під час перебування в лікарні Трамп також отримав щорічну вакцину від грипу, а також бустерну вакцину від COVID-19.
Барбабелла також зазначив у службовій записці, що обстеження допомогло підготуватися до майбутніх закордонних поїздок Трампа та включало розширену візуалізацію, лабораторні тести та профілактичні оцінки здоров’я.
Нагадаємо
