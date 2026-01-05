Складной Samsung Galaxy Z TriFold показали крупным планом: видео

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
14:42 • 1006 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 7402 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 11022 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 15591 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38 • 27565 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 81189 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 63030 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 88870 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 95597 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 66894 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес5 января, 05:49 • 54981 просмотра
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto09:55 • 13771 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны11:49 • 18525 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь12:22 • 7944 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 16268 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 47331 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 42162 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 40145 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 48511 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 93870 просмотра
Складной Samsung Galaxy Z TriFold показали крупным планом: видео

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Mashable показал первый взгляд на складной телефон Samsung Galaxy Z TriFold на видео с CES 2026. Это футуристическое устройство пока доступно только в Корее, его цена в США ожидается на уровне 2500 долларов.

Складной Samsung Galaxy Z TriFold показали крупным планом: видео

Mashable предоставил возможность первого взгляда на складной телефон Samsung Galaxy Z TriFold крупным планом на видео с CES 2026, пишет УНН.

Детали

Galaxy Z TriFold – это футуристический новый складной телефон от Samsung, который пока доступен только в Корее.

"Этот телефон ближе всего к тому, что мы когда-либо видели из трехскладных планшетов из "Мира Дикого Запада" (Westworld), которые часто считаются идеальным форм-фактором для складных устройств будущего. Это также небольшая неудача для Apple, которая еще не выпустила на рынок свой, по слухам, iPhone Fold", - говорится в публикации.

Samsung провел мероприятие CES First Look в Wynn Las Vegas 4 января и изложил свое видение на 2026 год - компания хочет "быть вашим спутником в жизни с искусственным интеллектом". С этой целью Samsung продемонстрировал множество новых телевизоров, бытовой техники и продуктов для умного дома на базе искусственного интеллекта, но для многих журналистов и создателей, которые присутствовали, все было сосредоточено на TriFold, пишет издание.

Новые беспроводные колонки Samsung будут иметь акцент на эстетику: какие характеристики28.12.25, 09:39 • 16858 просмотров

Телефон имел ограниченный выпуск в Южной Корее 12 декабря, и такие рецензенты, как Mrwhosetheboss, уже дали предварительный обзор дизайна и набора функций.

В разложенном виде Galaxy Z TriFold чрезвычайно тонкий и имеет яркий AMOLED-дисплей. Из-за уникального форм-фактора, как пишет издание, предполагается, что этому телефону придется немного научиться, поскольку его нужно складывать определенным образом. Он также будет толще большинства телефонов - по крайней мере, пока его не разложат.

Издание, излагая оценку его появления на рынке США, предполагает, что цена, вероятно, составит 2500 долларов, что сделает его самым дорогим смартфоном Samsung.

Samsung представила первый складной смартфон Galaxy Z TriFold: какова цена02.12.25, 09:57 • 2985 просмотров

Юлия Шрамко

Технологии
Техника
Южная Корея
Соединённые Штаты
Apple Inc.