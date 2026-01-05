Складной Samsung Galaxy Z TriFold показали крупным планом: видео

Mashable предоставил возможность первого взгляда на складной телефон Samsung Galaxy Z TriFold крупным планом на видео с CES 2026, пишет УНН.

Детали

Galaxy Z TriFold – это футуристический новый складной телефон от Samsung, который пока доступен только в Корее.

"Этот телефон ближе всего к тому, что мы когда-либо видели из трехскладных планшетов из "Мира Дикого Запада" (Westworld), которые часто считаются идеальным форм-фактором для складных устройств будущего. Это также небольшая неудача для Apple, которая еще не выпустила на рынок свой, по слухам, iPhone Fold", - говорится в публикации.

Samsung провел мероприятие CES First Look в Wynn Las Vegas 4 января и изложил свое видение на 2026 год - компания хочет "быть вашим спутником в жизни с искусственным интеллектом". С этой целью Samsung продемонстрировал множество новых телевизоров, бытовой техники и продуктов для умного дома на базе искусственного интеллекта, но для многих журналистов и создателей, которые присутствовали, все было сосредоточено на TriFold, пишет издание.

Телефон имел ограниченный выпуск в Южной Корее 12 декабря, и такие рецензенты, как Mrwhosetheboss, уже дали предварительный обзор дизайна и набора функций.

В разложенном виде Galaxy Z TriFold чрезвычайно тонкий и имеет яркий AMOLED-дисплей. Из-за уникального форм-фактора, как пишет издание, предполагается, что этому телефону придется немного научиться, поскольку его нужно складывать определенным образом. Он также будет толще большинства телефонов - по крайней мере, пока его не разложат.

Издание, излагая оценку его появления на рынке США, предполагает, что цена, вероятно, составит 2500 долларов, что сделает его самым дорогим смартфоном Samsung.

