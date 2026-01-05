Складаний Samsung Galaxy Z TriFold показали крупним планом: відео
Київ • УНН
Mashable показав перший погляд на складаний телефон Samsung Galaxy Z TriFold на відео з CES 2026. Цей футуристичний пристрій поки що доступний лише в Кореї, його ціна в США очікується на рівні 2500 доларів.
Mashable дав можливість першого погляду на складаний телефон Samsung Galaxy Z TriFold крупним планом на відео з CES 2026, пише УНН.
Деталі
Galaxy Z TriFold – це футуристичний новий складаний телефон від Samsung, який поки що доступний лише в Кореї.
"Цей телефон найближче, як ми коли-небудь підходили до трискладаних планшетів з "Світу Дикого Заходу" (Westworld), які часто вважаються ідеальним форм-фактором для складаних пристроїв майбутнього. Це також трохи невдача для Apple, яка ще не випустила на ринок свій, за чутками, iPhone Fold", - ідеться у публікації.
Samsung провів захід CES First Look у Wynn Las Vegas 4 січня та окреслив своє бачення на 2026 рік - компанія хоче "бути вашим супутником у житті зі штучним інтелектом". З цією метою Samsung продемонстрував безліч нових телевізорів, побутової техніки та продуктів для розумного дому на базі штучного інтелекту, але для багатьох журналістів та творців, які були присутні, все було зосереджено на TriFold, пише видання.
Телефон мав обмежений реліз у Південній Кореї 12 грудня, і такі рецензенти, як Mrwhosetheboss, уже дали попередній огляд дизайну та набору функцій.
У розкладеному вигляді Galaxy Z TriFold надзвичайно тонкий і має яскравий AMOLED-дисплей. Через унікальний форм-фактор, як пише видання, припускається, що цьому телефону доведеться трохи навчитися, оскільки його потрібно складати певним чином. Він також буде товстішим за більшість телефонів - принаймні, доки його не розкладуть.
Видання, викладаючи оцінку його появи на ринку США, припускає, що ціна, імовірно, становитиме 2500 доларів, що зробить його найдорожчим смартфоном Samsung.
