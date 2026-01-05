Складаний Samsung Galaxy Z TriFold показали крупним планом: відео

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
14:42 • 1012 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 7434 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 11045 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 15643 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 27592 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 81244 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 63060 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 88887 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 95609 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 66899 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
76%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 54981 перегляди
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto09:55 • 13771 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 18525 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться12:22 • 7944 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 16268 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 7410 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 16324 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 81203 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 148542 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 166033 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Кирило Буданов
Блогери
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Харків
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 47351 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 42177 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 40160 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 48519 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 93881 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Складаний Samsung Galaxy Z TriFold показали крупним планом: відео

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Mashable показав перший погляд на складаний телефон Samsung Galaxy Z TriFold на відео з CES 2026. Цей футуристичний пристрій поки що доступний лише в Кореї, його ціна в США очікується на рівні 2500 доларів.

Складаний Samsung Galaxy Z TriFold показали крупним планом: відео

Mashable дав можливість першого погляду на складаний телефон Samsung Galaxy Z TriFold крупним планом на відео з CES 2026, пише УНН.

Деталі

Galaxy Z TriFold – це футуристичний новий складаний телефон від Samsung, який поки що доступний лише в Кореї.

"Цей телефон найближче, як ми коли-небудь підходили до трискладаних планшетів з "Світу Дикого Заходу" (Westworld), які часто вважаються ідеальним форм-фактором для складаних пристроїв майбутнього. Це також трохи невдача для Apple, яка ще не випустила на ринок свій, за чутками, iPhone Fold", - ідеться у публікації.

Samsung провів захід CES First Look у Wynn Las Vegas 4 січня та окреслив своє бачення на 2026 рік - компанія хоче "бути вашим супутником у житті зі штучним інтелектом". З цією метою Samsung продемонстрував безліч нових телевізорів, побутової техніки та продуктів для розумного дому на базі штучного інтелекту, але для багатьох журналістів та творців, які були присутні, все було зосереджено на TriFold, пише видання.

Нові бездротові колонки Samsung матимуть акцент на естетику: які характеристики28.12.25, 09:39 • 16858 переглядiв

Телефон мав обмежений реліз у Південній Кореї 12 грудня, і такі рецензенти, як Mrwhosetheboss, уже дали попередній огляд дизайну та набору функцій. 

У розкладеному вигляді Galaxy Z TriFold надзвичайно тонкий і має яскравий AMOLED-дисплей. Через унікальний форм-фактор, як пише видання, припускається, що цьому телефону доведеться трохи навчитися, оскільки його потрібно складати певним чином. Він також буде товстішим за більшість телефонів - принаймні, доки його не розкладуть.

Видання, викладаючи оцінку його появи на ринку США, припускає, що ціна, імовірно, становитиме 2500 доларів, що зробить його найдорожчим смартфоном Samsung.

Samsung представив перший складаний смартфон Galaxy Z TriFold: яка ціна02.12.25, 09:57 • 2985 переглядiв

Юлія Шрамко

Технології
Техніка
Південна Корея
Сполучені Штати Америки
Apple