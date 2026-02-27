$43.210.03
На тристоронніх переговорах військова робоча група завершила 90% роботи, бракує політичних рішень - ОП

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Військова робоча група на переговорах України, США та росії виконала 90% роботи, але завершення процесу залежить від політичних рішень. Найближчим часом можливі нові зустрічі для ухвалення цих рішень.

На тристоронніх переговорах військова робоча група завершила 90% роботи, бракує політичних рішень - ОП

Військова робоча група в межах останніх раундів тристоронніх переговорів між Україною, США та росією відпрацювала близько 90% необхідного обсягу роботи, однак завершення процесу нині впирається у політичні рішення. Про це повідомив перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця в ефірі національного телемарафону 27 лютого, передає УНН.

Деталі

За його словами, перемовини, які вже відбулися, засвідчили, що сторони підійшли до етапу, коли військова частина підготовчої роботи практично завершена, а залишок завдань не може бути виконаний без рішення політичного рівня.

Ми на етапі, коли військова група відпрацювала 90% роботи. Ми дійшли межі, коли той залишок роботи, який потрібно зробити, ми не можемо зробити через те, що потрібні політичні рішення

- сказав Кислиця.

Він також припустив, що найближчим часом може відбутися ще кілька зустрічей. За його словами, після ухвалення відповідних політичних рішень робота військової групи буде завершена.

"Може, ще пару разів відбудеться зустріч, і, знаючи політичні рішення, ми закінчимо процес роботи військової групи", – додав він.

Нагадаємо

Україна бере участь у тристоронньому форматі переговорів із США та рф, у межах якого військові експерти та посадовці опрацьовують практичні питання, тоді як остаточні кроки залежать від рішень політичного рівня.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Сергій Кислиця
Сполучені Штати Америки
Україна