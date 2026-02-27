На трехсторонних переговорах военная рабочая группа завершила 90% работы, не хватает политических решений - ОП

Военная рабочая группа в рамках последних раундов трехсторонних переговоров между Украиной, США и россией отработала около 90% необходимого объема работы, однако завершение процесса сейчас упирается в политические решения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица в эфире национального телемарафона 27 февраля, передает УНН.

Детали

По его словам, уже состоявшиеся переговоры показали, что стороны подошли к этапу, когда военная часть подготовительной работы практически завершена, а оставшаяся часть задач не может быть выполнена без решения политического уровня.

Мы на этапе, когда военная группа отработала 90% работы. Мы дошли до предела, когда тот остаток работы, который нужно сделать, мы не можем сделать из-за того, что нужны политические решения - сказал Кислица.

Он также предположил, что в ближайшее время может состояться еще несколько встреч. По его словам, после принятия соответствующих политических решений работа военной группы будет завершена.

"Может, еще пару раз состоится встреча, и, зная политические решения, мы закончим процесс работы военной группы", – добавил он.

Напомним

Украина участвует в трехстороннем формате переговоров с США и рф, в рамках которого военные эксперты и должностные лица прорабатывают практические вопросы, тогда как окончательные шаги зависят от решений политического уровня.