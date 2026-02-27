$43.210.03
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
На трехсторонних переговорах военная рабочая группа завершила 90% работы, не хватает политических решений - ОП

Киев

Военная рабочая группа на переговорах Украины, США и России выполнила 90% работы, но завершение процесса зависит от политических решений. В ближайшее время возможны новые встречи для принятия этих решений.

На трехсторонних переговорах военная рабочая группа завершила 90% работы, не хватает политических решений - ОП

Военная рабочая группа в рамках последних раундов трехсторонних переговоров между Украиной, США и россией отработала около 90% необходимого объема работы, однако завершение процесса сейчас упирается в политические решения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица в эфире национального телемарафона 27 февраля, передает УНН.

По его словам, уже состоявшиеся переговоры показали, что стороны подошли к этапу, когда военная часть подготовительной работы практически завершена, а оставшаяся часть задач не может быть выполнена без решения политического уровня.

Мы на этапе, когда военная группа отработала 90% работы. Мы дошли до предела, когда тот остаток работы, который нужно сделать, мы не можем сделать из-за того, что нужны политические решения

- сказал Кислица.

Он также предположил, что в ближайшее время может состояться еще несколько встреч. По его словам, после принятия соответствующих политических решений работа военной группы будет завершена.

"Может, еще пару раз состоится встреча, и, зная политические решения, мы закончим процесс работы военной группы", – добавил он.

Украина участвует в трехстороннем формате переговоров с США и рф, в рамках которого военные эксперты и должностные лица прорабатывают практические вопросы, тогда как окончательные шаги зависят от решений политического уровня.

Александра Василенко

