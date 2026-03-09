НАТО перехватило вторую баллистическую ракету из Ирана, выпущенную в сторону Турции

$43.730.0850.540.36
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Эксклюзив
11:13 • 8808 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 16582 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 37734 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 59870 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 93989 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 54312 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 46554 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 33883 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40946 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзивы
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе9 марта, 03:17 • 29112 просмотра
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto9 марта, 05:15 • 21841 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 15292 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 11240 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 15724 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 5276 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
11:13 • 8800 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 15800 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 93986 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 95639 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 11306 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 15357 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 30629 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 37518 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 39330 просмотра
НАТО перехватило вторую баллистическую ракету из Ирана, выпущенную в сторону Турции

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Силы НАТО сбили иранскую ракету, обломки которой упали в 150 км от авиабазы Инджирлик. Это вторая подобная атака, что повышает риск втягивания Альянса в войну.

НАТО перехватило вторую баллистическую ракету из Ирана, выпущенную в сторону Турции

Организация Североатлантического договора (НАТО) в понедельник перехватила баллистическую ракету, выпущенную из Ирана в сторону Турции, согласно заявлению Министерства обороны, что повышает риск более прямого вовлечения военного альянса в конфликт на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Это произошло после аналогичного перехвата 4 марта, после которого НАТО заявило об усилении своей системы противоракетной обороны в регионе.

НАТО усилило противоракетную оборону после перехвата ракеты из Ирана, летевшей в Турцию05.03.26, 23:07 • 6794 просмотра

Обломки боеприпаса упали в провинции Газиантеп на юге Турции, "примерно в 150 километрах от авиабазы Инджирлик, где дислоцированы сотни американских военнослужащих и где, как широко считается, хранится американское ядерное оружие, и примерно в 200 километрах от системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)".

Анкара не разрешает использовать свои базы или воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. После первой попытки атаки на Турцию она также предостерегла Тегеран от действий, которые могут еще больше расширить конфликт.

Поскольку территория Турции снова подверглась атаке, она, вероятно, столкнется с давлением, требующим более решительного ответа Ирана, пишет издание.

Расчеты Тегерана стали сложнее предсказывать после того, как несколько высокопоставленных иранских командиров, включая верховного лидера Али Хаменеи, были убиты в результате первых ударов США и Израиля, в результате которых принятие оперативных решений перешло к офицерам низшего ранга, как заявили турецкие власти.

Перехват 4 марта произошел в районе недалеко от авиабазы Инджирлик.

Турция заявила о нейтрализованной баллистической ракете, выпущенной из Ирана04.03.26, 14:07 • 6277 просмотров

Более десяти лет назад иранские официальные лица предупреждали, что Тегеран может нанести удар по объектам противоракетной обороны НАТО в Турции, если он подвергнется атаке со стороны США или Израиля. В то время Тегеран заявил, что радиолокационная система раннего предупреждения в Куреджике была разработана для защиты Израиля от иранских ракетных угроз. Этот объект, расположенный примерно в 700 километрах к западу от турецко-иранской границы, является важнейшим компонентом системы противоракетной обороны военного альянса, пишет издание.

Иран отрицает запуск ракеты в сторону Турции после перехвата НАТО05.03.26, 09:43 • 5849 просмотров

Юлия Шрамко

