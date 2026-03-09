НАТО перехватило вторую баллистическую ракету из Ирана, выпущенную в сторону Турции
Силы НАТО сбили иранскую ракету, обломки которой упали в 150 км от авиабазы Инджирлик. Это вторая подобная атака, что повышает риск втягивания Альянса в войну.
Организация Североатлантического договора (НАТО) в понедельник перехватила баллистическую ракету, выпущенную из Ирана в сторону Турции, согласно заявлению Министерства обороны, что повышает риск более прямого вовлечения военного альянса в конфликт на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Это произошло после аналогичного перехвата 4 марта, после которого НАТО заявило об усилении своей системы противоракетной обороны в регионе.
Обломки боеприпаса упали в провинции Газиантеп на юге Турции, "примерно в 150 километрах от авиабазы Инджирлик, где дислоцированы сотни американских военнослужащих и где, как широко считается, хранится американское ядерное оружие, и примерно в 200 километрах от системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)".
Анкара не разрешает использовать свои базы или воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. После первой попытки атаки на Турцию она также предостерегла Тегеран от действий, которые могут еще больше расширить конфликт.
Поскольку территория Турции снова подверглась атаке, она, вероятно, столкнется с давлением, требующим более решительного ответа Ирана, пишет издание.
Расчеты Тегерана стали сложнее предсказывать после того, как несколько высокопоставленных иранских командиров, включая верховного лидера Али Хаменеи, были убиты в результате первых ударов США и Израиля, в результате которых принятие оперативных решений перешло к офицерам низшего ранга, как заявили турецкие власти.
Перехват 4 марта произошел в районе недалеко от авиабазы Инджирлик.
Более десяти лет назад иранские официальные лица предупреждали, что Тегеран может нанести удар по объектам противоракетной обороны НАТО в Турции, если он подвергнется атаке со стороны США или Израиля. В то время Тегеран заявил, что радиолокационная система раннего предупреждения в Куреджике была разработана для защиты Израиля от иранских ракетных угроз. Этот объект, расположенный примерно в 700 километрах к западу от турецко-иранской границы, является важнейшим компонентом системы противоракетной обороны военного альянса, пишет издание.
