2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
ЗАЭС потеряла питание по одной из высоковольтных линий из-за боевых действий - Минэнерго

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Ночью временно оккупированная Запорожская АЭС потеряла питание по одной из высоковольтных линий в результате боевых действий. Российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС, вызвав 12 блэкаутов на станции.

ЗАЭС потеряла питание по одной из высоковольтных линий из-за боевых действий - Минэнерго

Ночью в результате боевых действий временно оккупированная Запорожская АЭС потеряла питание по одной из высоковольтных линий. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в телеграм-канале в субботу утром, пишет УНН.

За время полномасштабной войны российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции. Последний такой случай произошел менее месяца назад

- говорится в сообщении.

Сообщается также, что ночью враг в очередной раз нанес удары по энергетической инфраструктуре Николаевской и Херсонской областей. В результате чего есть обесточенные потребители в Николаевской области. В Херсонской области снова была атакована Херсонская ТЭЦ. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

В Одесской и Киевской областях продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки врага.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.

"Это большой шаг": Трамп отреагировал на прекращение обстрелов в районе ЗАЭС29.12.25, 01:29 • 7223 просмотра

