ЗАЭС потеряла питание по одной из высоковольтных линий из-за боевых действий - Минэнерго
Киев • УНН
Ночью временно оккупированная Запорожская АЭС потеряла питание по одной из высоковольтных линий в результате боевых действий. Российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС, вызвав 12 блэкаутов на станции.
Ночью в результате боевых действий временно оккупированная Запорожская АЭС потеряла питание по одной из высоковольтных линий. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в телеграм-канале в субботу утром, пишет УНН.
За время полномасштабной войны российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции. Последний такой случай произошел менее месяца назад
Сообщается также, что ночью враг в очередной раз нанес удары по энергетической инфраструктуре Николаевской и Херсонской областей. В результате чего есть обесточенные потребители в Николаевской области. В Херсонской области снова была атакована Херсонская ТЭЦ. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
В Одесской и Киевской областях продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки врага.
Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.
