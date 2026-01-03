ЗАЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній через бойові дії - Міненерго

Вночі внаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній. Про це повідомляє Міністерство енергетики України у телеграм-каналі у суботу вранці, пише УНН.

За час повномасштабної війни російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції. Останній такий випадок стався менше ніж місяць тому