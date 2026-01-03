ЗАЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній через бойові дії - Міненерго
Київ • УНН
Вночі тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила живлення з однієї з високовольтних ліній внаслідок бойових дій. Російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС, спричинивши 12 блекаутів на станції.
Вночі внаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній. Про це повідомляє Міністерство енергетики України у телеграм-каналі у суботу вранці, пише УНН.
За час повномасштабної війни російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції. Останній такий випадок стався менше ніж місяць тому
Повідомляється також, що вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Миколаївської та Херсонської областей. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Миколаївщині. На Херсонщині знову була атакована Херсонська ТЕЦ. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
На Одещині та Київщині продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки ворога.
Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.
