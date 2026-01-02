Сводка Генштаба: за сутки на фронте произошло более ста боевых столкновений
Киев • УНН
В течение суток 2 января зафиксировано 104 боевых столкновения, российские войска применили более 100 управляемых авиабомб и почти 3000 дронов-камикадзе. Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
По состоянию на 22:00 2 января зафиксировано 104 боевых столкновения вдоль всей линии фронта. российские войска продолжают интенсивные обстрелы, применив более 100 управляемых авиабомб и почти 3000 дронов-камикадзе по позициям ВСУ и населенным пунктам. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Подробности
Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском и Гуляйпольском направлениях. На Покровском участке оккупанты совершили 24 штурма в районах Мирнограда, Покровска и окрестных поселков. Украинские защитники обезвредили 37 человек личного состава противника и уничтожили значительное количество техники, включая танк, автомобили и наземный роботизированный комплекс.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений. Враг пытается продвинуться к Гуляйполю и Доброполью, сопровождая атаки авиационными ударами по гражданской инфраструктуре.
Оборонительные операции на других участках
Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск на следующих направлениях:
- Константиновский: отбито 14 попыток вклиниться в оборону.
- Александровский: остановлено 8 атак, бои в двух локациях продолжаются.
- Южно-Слобожанский и Лиманский: враг совершил по 6 атак, часть боестолкновений еще не завершена.
- Славянский и Купянский: украинские воины отбили 5 и 2 атаки соответственно.
На Приднепровском, Ореховском и Краматорском направлениях ситуация остается контролируемой, все попытки вражеского наступления получили отпор.
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано02.01.26, 11:17 • 35948 просмотров