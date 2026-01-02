$42.170.18
16:10 • 10500 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 15815 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 23094 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 35942 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 24847 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 60792 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 87655 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 64028 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 58016 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 194372 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Сводка Генштаба: за сутки на фронте произошло более ста боевых столкновений

Киев • УНН

 • 720 просмотра

В течение суток 2 января зафиксировано 104 боевых столкновения, российские войска применили более 100 управляемых авиабомб и почти 3000 дронов-камикадзе. Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Сводка Генштаба: за сутки на фронте произошло более ста боевых столкновений

По состоянию на 22:00 2 января зафиксировано 104 боевых столкновения вдоль всей линии фронта. российские войска продолжают интенсивные обстрелы, применив более 100 управляемых авиабомб и почти 3000 дронов-камикадзе по позициям ВСУ и населенным пунктам. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Подробности

Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском и Гуляйпольском направлениях. На Покровском участке оккупанты совершили 24 штурма в районах Мирнограда, Покровска и окрестных поселков. Украинские защитники обезвредили 37 человек личного состава противника и уничтожили значительное количество техники, включая танк, автомобили и наземный роботизированный комплекс.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений. Враг пытается продвинуться к Гуляйполю и Доброполью, сопровождая атаки авиационными ударами по гражданской инфраструктуре.

Оборонительные операции на других участках

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск на следующих направлениях:

  • Константиновский: отбито 14 попыток вклиниться в оборону.
    • Александровский: остановлено 8 атак, бои в двух локациях продолжаются.
      • Южно-Слобожанский и Лиманский: враг совершил по 6 атак, часть боестолкновений еще не завершена.
        • Славянский и Купянский: украинские воины отбили 5 и 2 атаки соответственно.

          На Приднепровском, Ореховском и Краматорском направлениях ситуация остается контролируемой, все попытки вражеского наступления получили отпор.

          Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано02.01.26, 11:17 • 35948 просмотров

          Степан Гафтко

          Война в Украине
          Военное положение
          Война в Украине
          Покровск
          Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
          Мирноград
          Вооруженные силы Украины
          Гуляйполе