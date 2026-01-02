Зведення Генштабу: протягом доби на фронті відбулося понад сто бойових зіткнень

Станом на 22:00 2 січня зафіксовано 104 бойових зіткнення вздовж усієї лінії фронту. російські війська продовжують інтенсивні обстріли, застосувавши понад 100 керованих авіабомб та майже 3000 дронів-камікадзе по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському та Гуляйпільському напрямках. На Покровському відтинку окупанти здійснили 24 штурми в районах Мирнограда, Покровська та навколишніх селищ. Українські захисники знешкодили 37 осіб особового складу противника та знищили значну кількість техніки, включаючи танк, автомобілі та наземний роботизований комплекс.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень. Ворог намагається просунутися до Гуляйполя та Добропілля, супроводжуючи атаки авіаційними ударами по цивільній інфраструктурі.

Оборонні операції на інших ділянках

Сили оборони України продовжують стримувати натиск на таких напрямках:

Костянтинівський: відбито 14 спроб вклинитися в оборону.

Олександрівський: зупинено 8 атак, бої в двох локаціях тривають.

Південно-Слобожанський та Лиманський: ворог здійснив по 6 атак, частина боєзіткнень ще не завершена.

Слов’янський та Куп’янський: українські воїни відбили 5 та 2 атаки відповідно.

На Придніпровському, Оріхівському та Краматорському напрямках ситуація залишається контрольованою, всі спроби ворожого наступу отримали відсіч.

Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано