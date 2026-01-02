Зведення Генштабу: протягом доби на фронті відбулося понад сто бойових зіткнень

$42.170.18
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 13824 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 21181 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 33630 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 23610 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 60173 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 86977 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 63752 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 57812 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 192816 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Популярнi новини
Зґвалтував 13-річну дівчинку, поки її мати була на пологах у лікарні: на Вінниччині взяли під варту підозрюваного2 січня, 10:40 • 11079 перегляди
"Атака" на резиденцію путіна: кремль організував примітивний фейк, щоб посварити США і Україну - ЦПД2 січня, 11:04 • 5806 перегляди
Напідпитку розхитали ліфт: у Львові 19-річний хлопець впав у шахту2 січня, 11:12 • 3730 перегляди
Через ракетний удар рф по Харкову є руйнування торгового центру: ДСНС показало нові кадри наслідківPhoto14:54 • 4846 перегляди
Більшість регіонів України зіткнуться із відключеннями світла 3 січня16:02 • 3572 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 25508 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 45047 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 61674 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 192816 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 112541 перегляди
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 36454 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 46091 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 46075 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 112541 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 43937 перегляди
Зведення Генштабу: протягом доби на фронті відбулося понад сто бойових зіткнень

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Протягом доби 2 січня зафіксовано 104 бойових зіткнення, російські війська застосували понад 100 керованих авіабомб та майже 3000 дронів-камікадзе. Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Зведення Генштабу: протягом доби на фронті відбулося понад сто бойових зіткнень

Станом на 22:00 2 січня зафіксовано 104 бойових зіткнення вздовж усієї лінії фронту. російські війська продовжують інтенсивні обстріли, застосувавши понад 100 керованих авіабомб та майже 3000 дронів-камікадзе по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському та Гуляйпільському напрямках. На Покровському відтинку окупанти здійснили 24 штурми в районах Мирнограда, Покровська та навколишніх селищ. Українські захисники знешкодили 37 осіб особового складу противника та знищили значну кількість техніки, включаючи танк, автомобілі та наземний роботизований комплекс.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень. Ворог намагається просунутися до Гуляйполя та Добропілля, супроводжуючи атаки авіаційними ударами по цивільній інфраструктурі.

Оборонні операції на інших ділянках

Сили оборони України продовжують стримувати натиск на таких напрямках:

  • Костянтинівський: відбито 14 спроб вклинитися в оборону.
    • Олександрівський: зупинено 8 атак, бої в двох локаціях тривають.
      • Південно-Слобожанський та Лиманський: ворог здійснив по 6 атак, частина боєзіткнень ще не завершена.
        • Слов’янський та Куп’янський: українські воїни відбили 5 та 2 атаки відповідно.

          На Придніпровському, Оріхівському та Краматорському напрямках ситуація залишається контрольованою, всі спроби ворожого наступу отримали відсіч.

          Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано02.01.26, 11:17 • 33628 переглядiв

          Степан Гафтко

