2 января, 16:10 • 16729 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 31265 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 36866 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 55052 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 33663 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 66607 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 94623 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 66347 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 59787 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 201739 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Графики отключений электроэнергии
Силы ПВО уничтожили 80 из 95 вражеских беспилотников

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Ночью 3 января силы ПВО обезвредили 80 из 95 российских ударных беспилотников, атаковавших с разных направлений. Зафиксированы попадания на 8 локациях и падение обломков на двух.

Силы ПВО уничтожили 80 из 95 вражеских беспилотников

В ночь на 3 января силы ПВО обезвредили 80 из 95 российских ударных беспилотников. Попадания зафиксированы на 8 локациях. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 03 января (с 18:00 02 января) противник атаковал 95 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Кача, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 60 из них – "шахеды"

- говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, силами ПВО сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 15 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"АТЕШ": российские командиры на Херсонщине отбирают выплаты и бросают солдат в "ямы"03.01.26, 09:01

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
