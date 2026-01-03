Силы ПВО уничтожили 80 из 95 вражеских беспилотников
Киев • УНН
Ночью 3 января силы ПВО обезвредили 80 из 95 российских ударных беспилотников, атаковавших с разных направлений. Зафиксированы попадания на 8 локациях и падение обломков на двух.
В ночь на 3 января силы ПВО обезвредили 80 из 95 российских ударных беспилотников. Попадания зафиксированы на 8 локациях. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
В ночь на 03 января (с 18:00 02 января) противник атаковал 95 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Кача, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 60 из них – "шахеды"
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 8:00, силами ПВО сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксированы попадания 15 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
