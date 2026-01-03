Силы ПВО уничтожили 80 из 95 вражеских беспилотников

В ночь на 3 января силы ПВО обезвредили 80 из 95 российских ударных беспилотников. Попадания зафиксированы на 8 локациях. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 03 января (с 18:00 02 января) противник атаковал 95 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Кача, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 60 из них – "шахеды"