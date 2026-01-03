Сили ППО знищили 80 із 95 ворожих безпілотників

$42.170.00
2 січня, 16:10 • 16678 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 31146 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 36738 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 54874 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 33578 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 66555 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 94562 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 66336 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 59782 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 201680 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Наслідки ворожого удару по Харкову 2 січня: 80 волонтерів допомагають ліквідовувати руйнуванняPhoto2 січня, 21:32 • 4582 перегляди
Більшість поляків не вірять у завершення війни в Україні до 2026 року - опитування2 січня, 21:59 • 6518 перегляди
Миколаїв атакували дрони: щонайменше три вибухи2 січня, 23:39 • 3466 перегляди
Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД01:34 • 8834 перегляди
Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico05:40 • 4768 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 32374 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 51553 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 67379 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 120601 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 39343 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 49680 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 49382 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 120601 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 46713 перегляди
Сили ППО знищили 80 із 95 ворожих безпілотників

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Вночі 3 січня сили ППО знешкодили 80 із 95 російських ударних безпілотників, що атакували з різних напрямків. Зафіксовано влучання на 8 локаціях та падіння уламків на двох.

Сили ППО знищили 80 із 95 ворожих безпілотників

Уночі 3 січня сили ППО знешкодили 80 із 95 російських ударних безпілотників. Влучання зафіксовано на 8 локаціях. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

У ніч на 03 січня (з 18:00 02 січня) противник атакував 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Кача, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди"

- йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, силами ППО збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"АТЕШ": російські командири на Херсонщині відбирають виплати та кидають солдатів у "ями"03.01.26, 09:01 • 196 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Крим