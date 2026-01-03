Сили ППО знищили 80 із 95 ворожих безпілотників

Уночі 3 січня сили ППО знешкодили 80 із 95 російських ударних безпілотників. Влучання зафіксовано на 8 локаціях. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

У ніч на 03 січня (з 18:00 02 січня) противник атакував 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Кача, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди" - йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, силами ППО збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

