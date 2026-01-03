В Киев прибыли советники по национальной безопасности европейских стран - Умеров
Киев • УНН
Советники по национальной безопасности европейских стран прибыли в Киев. Они проведут консультации по вопросам безопасности и экономики, а также скоординируют дальнейшие шаги с партнерами.
В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран
Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии, - говорится в сообщении.
Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономики, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами
