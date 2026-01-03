В Киев прибыли советники по национальной безопасности европейских стран - Умеров

В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран для проведения консультаций по вопросам безопасности и экономики и координации дальнейших шагов с партнерами. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, пишет УНН.

Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии, - говорится в сообщении.

Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономики, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами - подчеркнул Умеров.

