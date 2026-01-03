В Киев прибыли советники по национальной безопасности европейских стран - Умеров

$42.170.00
49.550.00
ukenru
2 января, 16:10 • 18891 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 35879 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 40656 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 60092 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 36079 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 68046 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 96679 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 66962 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 60198 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 204028 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.6м/с
77%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Николаев атаковали дроны: по меньшей мере три взрыва2 января, 23:39 • 7704 просмотра
В погоне за рождаемостью: Китай вернул налог на контрацептивы3 января, 00:15 • 7450 просмотра
Оккупанты скрыли водный кризис в Донецкой области, продвигая новогодние праздники - ЦПД3 января, 01:34 • 11765 просмотра
Землетрясение в Мексике: много погибших и раненыхVideo04:32 • 6848 просмотра
Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico05:40 • 10178 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 34693 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 53758 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 69131 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 204026 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 123085 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Михаил Федоров
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 40312 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 50769 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 50361 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 123087 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 47557 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Дипломатка

В Киев прибыли советники по национальной безопасности европейских стран - Умеров

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Советники по национальной безопасности европейских стран прибыли в Киев. Они проведут консультации по вопросам безопасности и экономики, а также скоординируют дальнейшие шаги с партнерами.

В Киев прибыли советники по национальной безопасности европейских стран - Умеров

В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран для проведения консультаций по вопросам безопасности и экономики и координации дальнейших шагов с партнерами. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, пишет УНН.

В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран

- говорится в сообщении.

Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии, - говорится в сообщении.

Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономики, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами

- подчеркнул Умеров.

Говорили о безопасности, переговорах и возвращении украинцев: Умеров о встрече с главой МИД Турции01.01.26, 17:05 • 3276 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Европейская комиссия
Европейский совет
Латвия
НАТО
Финляндия
Дания
Канада
Франция
Литва
Швеция
Норвегия
Великобритания
Италия
Испания
Германия
Нидерланды
Эстония
Киев
Польша