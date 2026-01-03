До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - Умєров

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн для проведення консультацій щодо безпекових та економічних питань і координації подальших кроків із партнерами. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, пише УНН.

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - йдеться в повідомленні.

У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії, - йдеться в повідомленні.

Попереду насичений робочий день: безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами - наголосив Умєров.

Говорили про безпеку, перемовини та повернення українців: Умєров про зустріч з главою МЗС Туреччини