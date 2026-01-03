$42.170.00
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 35930 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 40704 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 60160 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 36104 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 68056 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 96693 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 66966 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 60200 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 204052 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - Умєров

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Радники з питань національної безпеки європейських країн прибули до Києва. Вони проведуть консультації з безпекових та економічних питань, а також скоординують подальші кроки з партнерами.

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - Умєров

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн для проведення консультацій щодо безпекових та економічних питань і координації подальших кроків із партнерами. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, пише УНН.

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн

- йдеться в повідомленні.

У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії, - йдеться в повідомленні.

Попереду насичений робочий день: безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами

- наголосив Умєров.

Говорили про безпеку, перемовини та повернення українців: Умєров про зустріч з главою МЗС Туреччини01.01.26, 17:05 • 3276 переглядiв

Ольга Розгон

