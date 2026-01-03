$42.170.00
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 37171 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 41856 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 61783 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 36824 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 68596 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 97382 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 67205 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 60363 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 204682 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
ОВА: в "ЛНР" шахтеры остались без зарплат, а два города - без воды

Киев • УНН

 942 просмотра

В оккупированной Луганской области горняки остались без полных выплат накануне Нового года, а жители Алчевска и Перевальска столкнулись с резким сокращением водоснабжения. Российские инвесторы не рассчитались с горняками шахты "Белореченская", а подача воды в Алчевск сократилась на 80%.

ОВА: в "ЛНР" шахтеры остались без зарплат, а два города - без воды

На временно оккупированной территории Луганской области горняки остались без полных выплат накануне Нового года, а жители Алчевска и Перевальска столкнулись с резким сокращением водоснабжения. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация, передает УНН.

Подробности

Несмотря на неоднократные обещания, российские инвесторы не рассчитались с горняками в так называемой "лнр". На шахте "Белореченская" вблизи Лутугино работникам выплатили лишь часть средств, которые должны были поступить еще четыре месяца назад. В то же время добыча энергетического угля марки "Г" на этом предприятии продолжалась в течение всего года.

У оккупантов не хватает мощностей обеспечить бесперебойное водоснабжение Алчевска и Перевальска. Так, подача воды в Алчевск сократилась на 80 %. Ощутили ограничения и жители Перевальска. В январе на местной насосной станции уровень воды в резервуарах снизился до критического

– говорится в сообщении.

Напомним

На оккупированной Луганщине резервисты мобилизационного резерва будут охранять объекты критической инфраструктуры, в частности нефтебазы вместо военных РФ. Документ вступил в силу 30 декабря, предусматривая сборы граждан продолжительностью шесть месяцев с обещанием денежной помощи безработным.

Алла Киосак

