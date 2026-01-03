ОВА: в "ЛНР" шахтеры остались без зарплат, а два города - без воды

На временно оккупированной территории Луганской области горняки остались без полных выплат накануне Нового года, а жители Алчевска и Перевальска столкнулись с резким сокращением водоснабжения. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация, передает УНН.

Подробности

Несмотря на неоднократные обещания, российские инвесторы не рассчитались с горняками в так называемой "лнр". На шахте "Белореченская" вблизи Лутугино работникам выплатили лишь часть средств, которые должны были поступить еще четыре месяца назад. В то же время добыча энергетического угля марки "Г" на этом предприятии продолжалась в течение всего года.

У оккупантов не хватает мощностей обеспечить бесперебойное водоснабжение Алчевска и Перевальска. Так, подача воды в Алчевск сократилась на 80 %. Ощутили ограничения и жители Перевальска. В январе на местной насосной станции уровень воды в резервуарах снизился до критического – говорится в сообщении.

Напомним

На оккупированной Луганщине резервисты мобилизационного резерва будут охранять объекты критической инфраструктуры, в частности нефтебазы вместо военных РФ. Документ вступил в силу 30 декабря, предусматривая сборы граждан продолжительностью шесть месяцев с обещанием денежной помощи безработным.