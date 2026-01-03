ОВА: у "лнр" шахтарі залишилися без зарплат, а два міста - без води

На тимчасово окупованій території Луганщини гірники залишилися без повних виплат напередодні Нового року, а жителі Алчевська та Перевальська зіткнулися з різким скороченням водопостачання. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Попри неодноразові обіцянки, російські інвестори не розрахувалися з гірниками у так званій "лнр". На шахті "Білоріченська" поблизу Лутугиного працівникам виплатили лише частину коштів, які мали надійти ще чотири місяці тому. Водночас видобуток енергетичного вугілля марки "Г" на цьому підприємстві тривав упродовж усього року.

В окупантів не вистачає потужностей забезпечити безперервне водопостачання Алчевська та Перевальська. Так, подача води до Алчевська скоротилася на 80 %. Відчули обмеження і жителі Перевальська. У січні на місцевій насосній станції рівень води в резервуарах знизився до критичної – йдеться у дописі.

Нагадаємо

На окупованій Луганщині резервісти мобілізаційного резерву охоронятимуть об'єкти критичної інфраструктури, зокрема нафтобази замість військових РФ. Документ набрав чинності 30 грудня, передбачаючи збори громадян тривалістю шість місяців із обіцянкою грошової допомоги безробітним.