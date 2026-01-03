$42.170.00
2 січня, 16:10 • 19051 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 36220 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 40951 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 60485 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 36291 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 68171 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 96824 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 67008 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 60236 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 204163 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь

Ексклюзив

31 грудня, 20:23
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 204167 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46
ОВА: у "лнр" шахтарі залишилися без зарплат, а два міста - без води

Київ • УНН

 • 66 перегляди

На окупованій Луганщині гірники залишилися без повних виплат напередодні Нового року, а жителі Алчевська та Перевальська зіткнулися з різким скороченням водопостачання. Російські інвестори не розрахувалися з гірниками шахти "Білоріченська", а подача води до Алчевська скоротилася на 80%.

ОВА: у "лнр" шахтарі залишилися без зарплат, а два міста - без води

На тимчасово окупованій території Луганщини гірники залишилися без повних виплат напередодні Нового року, а жителі Алчевська та Перевальська зіткнулися з різким скороченням водопостачання. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Попри неодноразові обіцянки, російські інвестори не розрахувалися з гірниками у так званій "лнр". На шахті "Білоріченська" поблизу Лутугиного працівникам виплатили лише частину коштів, які мали надійти ще чотири місяці тому. Водночас видобуток енергетичного вугілля марки "Г" на цьому підприємстві тривав упродовж усього року.

В окупантів не вистачає потужностей забезпечити безперервне водопостачання Алчевська та Перевальська. Так, подача води до Алчевська скоротилася на 80 %. Відчули обмеження і жителі Перевальська. У січні на місцевій насосній станції рівень води в резервуарах знизився до критичної

– йдеться у дописі.

Нагадаємо

На окупованій Луганщині резервісти мобілізаційного резерву охоронятимуть об'єкти критичної інфраструктури, зокрема нафтобази замість військових РФ. Документ набрав чинності 30 грудня, передбачаючи збори громадян тривалістю шість місяців із обіцянкою грошової допомоги безробітним.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Новий рік
Енергетика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Луганська область