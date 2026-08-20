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Пока у Украины не будет достаточно средств противоракетной обороны, Москва не будет всерьёз думать о мире — Зеленский

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Зеленский заявил, что Украине ежедневно нужны ракеты-перехватчики Patriot. Противоракетный щит Freyja проходит интеграцию и испытания.

Пока у Украины не будет достаточно средств противоракетной обороны, Москва не будет всерьёз думать о мире — Зеленский

россия не будет всерьёз думать о мире, пока у Украины не будет достаточно ракет, чтобы сбивать баллистику. Пока проект противоракетного щита Freyja находится в процессе разработки, Украине нужны ракеты для американских ЗРК Patriot. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

"К сожалению, в то время как москва вкладывается в баллистику и эскалацию, не всегда есть необходимая реакция мира на такие удары. И пока у Украины будет недостаточно противоракет, россия не будет серьёзно думать о мире. Мы делаем всё, чтобы защита была, и ежедневно ведётся работа над программой Freyja", - сообщил Зеленский.

По его словам, пока американские перехватчики для ЗРК Patriot заменить невозможно, и они нужны Украине ежедневно. 

"Каждая дополнительная ракета сохраняет жизни наших людей. Я благодарю всех, кто это понимает, ищет и находит возможности помочь", - подчеркнул глава государства

Добавим

СЕО и СТО Fire Point Ирина Терех рассказала во время выставки вооружений DALO Industry Days, которая проходит в Дании, что сейчас Freyja находится на стадии интеграции всех компонентов в единую систему и испытаний.

"Прямо сейчас мы начали самую интересную с инженерной точки зрения часть разработки Freyja — это техническая интеграция всей экосистемы вместе с радарами, с пусковой установкой, с каналом передачи данных, с командным центром", - сообщила она.

По её словам, испытания проводятся до двух раз в неделю, после чего в систему вносят корректировки.

Официально проект по созданию совместного европейского противоракетного щита Freyja стартовал 13 июля, когда Украина и ещё 9 европейских стран подписали декларацию Противоракетной коалиции. Тогда к нему присоединились 12 оборонных компаний, среди которых HENSOLDT, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus.

Проект Freyja, который должен обеспечить перехват российской баллистики, строится на основе ракеты-перехватчика FP-7.x, разработанной компанией Fire Point, а другие компоненты системы предоставляют европейские оборонные компании. 

Как сообщал УНН, по словам сооснователя и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, подключение европейских правительств, в частности немецкого, существенно ускорило реализацию Freyja. При условии, что бюрократические процедуры в странах-партнёрах будут продвигаться быстро, первые ракеты-перехватчики FP-7.X могут быть готовы уже к концу 2026 года. Первый перехват баллистической цели системой Freyja в Fire Point планируют осуществить до конца 2027 года.

В начале августа Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к Freyja планируют присоединиться новые партнёры.

Юлия Мельник

Война в УкраинеПолитика
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Денис Штилерман
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Дания
Германия
Владимир Зеленский
Украина