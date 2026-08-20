Поки в України не буде достатньо антибалістики, москва не буде серйозно думати про мир – Зеленський

росія не думатиме серйозно про мир доки в України не буде достатньо ракет, щоб збивати балістику. Поки проєкт антибалістичного щита Freyja перебуває в процесі розробки Україні потрібні ракети до американських ЗРК Patriot. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

"На жаль, в той час, як москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир росія не буде. Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою Freyja", - повідомив Зеленський.

За його словами, поки що американські перехоплювачі до ЗРК Patriot не замінити, і вони потрібні Україні щодня.

"Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей. Я дякую всім, хто це розуміє, шукає і знаходить можливості допомогти", - наголосив глава держави

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СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех розповіла під час виставки озброєння DALO Industry Days, яка проходить у Данії, що наразі Freyja перебуває на стадії інтеграції усіх компонентів у єдину систему та випробувань.

"Прямо зараз ми розпочали найцікавішу з інженерного погляду частину розробки Freyja – це технічна інтеграція всієї екосистеми разом із радарами, з пусковою установкою, з каналом передачі даних, з командним центром", - повідомила вона.

За її словами, випробовування проводяться до двох разів на тиждень, після чого в систему коригують.

Офіційно проєкт зі створення спільного європейського антибалістичного щита Freyja стартував 13 липня, коли Україна та ще 9 європейських країн підписали декларацію Антибалістичної коаліції. Тоді до нього долучилося 12 оборонних компаній, серед яких HENSOLDT, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran та Destinus.

Проєкт Freyja, що має забезпечити перехоплення російської балістики, будується на основі ракети-перехоплювача FP-7.x розробленого компанією Fire Point, інші компоненти системи надають європейські оборонні компанії.

Як повідомляв УНН, за словами співзасновника і головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана, підключення європейських урядів, зокрема німецького, суттєво пришвидшило реалізацію Freyja. За умови, що бюрократичні процедури в країнах-партнерах рухатимуться швидко, перші ракети-перехоплювачі FP-7.X можуть бути готові вже до кінця 2026 року. Перше перехоплення балістичної цілі системою Freyja у Fire Point планують здійснити до кінця 2027 року.

На початку серпня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Freyja планують приєднатися нові партнери.