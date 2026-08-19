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СЕО Fire Point Ірина Терех розповіла, на якому етапі перебуває розробка антибалістичного щита Freyja

Київ • УНН

 • 722 перегляди

Антибалістичний щит Freyja інтегрують із радарами, пусковою установкою та командним центром. Випробування проводять до двох разів на тиждень.

СЕО Fire Point Ірина Терех розповіла, на якому етапі перебуває розробка антибалістичного щита Freyja
Ірина Терех Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Проєкт зі створення антибалістичного щита Freyja перебуває на стадії інтеграції усіх компонентів у єдину систему та випробувань. Про це під час пресконференції на виставці озброєння DALO Industry Days у Данії заявила СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех, пише УНН.

Прямо зараз ми розпочали найцікавішу, з інженерного погляду, частину розробки Freyja – це технічна інтеграція всієї екосистеми разом із радарами, з пусковою установкою, з каналом передачі даних, з командним центром. Але це найнудніша частина з точки зору журналіста, бо, ймовірно, найближчим часом не станеться нічого яскравого чи справді видимого 

- розповіла Ірина Терех.

За її словами, щотижня або двічі на тиждень проводяться запуски. 

Ми дізнаємося щось нове під час цих запусків, потім змінюємо це в програмному забезпеченні, потім запускаємо знову, потім збираємо дані, потім аналізуємо дані – і так це виглядає. Тобто це дуже масштабний інтеграційний проєкт 

- пояснила Ірина Терех.

СЕО та СТО Fire Point додала, що всі учасники антибалістичного проєкту працюють на українській базі. 

Оскільки ми працюємо з 13 різними європейськими компаніями, які є, так би мовити, вершками європейської оборонної промисловості, я розумію ті зусилля й відданість, які вони вкладають, працюючи з такою швидкістю, з такою відданістю справі. Це багато для нас значить. Це багато значить для проєкту. І я думаю, що ніколи раніше Європа не рухалася з такою швидкістю, щоб вирішити виклик, якого вона теж ніколи раніше не мала вирішувати 

- резюмувала Ірина Терех.

Нагадаємо

Офіційно проєкт зі створення спільного європейського антибалістичного щита FREYJA стартував 13 липня, коли Україна та ще 9 європейських країн підписали декларацію Антибалістичної коаліції. Тоді до нього долучилося 12 оборонних компаній, серед яких HENSOLDT, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran та Destinus.

Проєкт Freyja, що має забезпечити перехоплення російської балістики, будується на основі ракети-перехоплювача FP-7.x, розробленої компанією Fire Point, інші компоненти системи надають європейські оборонні компанії. 

Як повідомляв УНН, за словами співзасновника і головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана, підключення європейських урядів, зокрема німецького, суттєво пришвидшило реалізацію FREYJA. За умови, що бюрократичні процедури в країнах-партнерах рухатимуться швидко, перші ракети-перехоплювачі FP-7.X можуть бути готові вже до кінця 2026 року. Перше перехоплення балістичної цілі системою Freyja у Fire Point планують здійснити до кінця 2027 року.

На початку серпня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Freyja планують приєднатися нові партнери.

Юлія Мельник

Війна в УкраїніТехнології
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