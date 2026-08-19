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СЕО Fire Point Ирина Терех рассказала, на каком этапе находится разработка противобаллистического щита Freyja

Киев • УНН

 • 3334 просмотра

Противобаллистический щит Freyja интегрируют с радарами, пусковой установкой и командным центром. Испытания проводят до двух раз в неделю.

СЕО Fire Point Ирина Терех рассказала, на каком этапе находится разработка противобаллистического щита Freyja
Ирина Терех Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Проект по созданию антибаллистического щита Freyja находится на стадии интеграции всех компонентов в единую систему и испытаний. Об этом во время пресс-конференции на выставке вооружений DALO Industry Days в Дании заявила CEO и CTO Fire Point Ирина Терех, пишет УНН.

Прямо сейчас мы начали наиболее интересную с инженерной точки зрения часть разработки Freyja — это техническая интеграция всей экосистемы вместе с радарами, пусковой установкой, каналом передачи данных и командным центром. Но это самая скучная часть с точки зрения журналиста, потому что, вероятно, в ближайшее время не произойдет ничего яркого или действительно заметного 

- рассказала Ирина Терех.

По ее словам, каждую неделю или дважды в неделю проводятся запуски. 

Мы узнаем что-то новое во время этих запусков, затем меняем это в программном обеспечении, потом запускаем снова, затем собираем данные, потом анализируем данные — и так это выглядит. То есть это очень масштабный интеграционный проект 

- объяснила Ирина Терех.

CEO и CTO Fire Point добавила, что все участники антибаллистического проекта работают на украинской базе. 

Поскольку мы работаем с 13 различными европейскими компаниями, которые являются, так сказать, сливками европейской оборонной промышленности, я понимаю те усилия и преданность делу, которые они вкладывают, работая с такой скоростью, с такой самоотдачей. Это много для нас значит. Это много значит для проекта. И я думаю, что никогда раньше Европа не двигалась с такой скоростью, чтобы решить вызов, с которым ей также никогда раньше не приходилось сталкиваться 

- подытожила Ирина Терех.

Напомним

Официально проект по созданию общего европейского антибаллистического щита FREYJA стартовал 13 июля, когда Украина и еще 9 европейских стран подписали декларацию Антибаллистической коалиции. Тогда к нему присоединились 12 оборонных компаний, среди которых HENSOLDT, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus.

Проект Freyja, который должен обеспечить перехват российской баллистики, строится на основе ракеты-перехватчика FP-7.x, разработанной компанией Fire Point, другие компоненты системы предоставляют европейские оборонные компании. 

Как сообщал УНН, по словам соучредителя и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, подключение европейских правительств, в частности немецкого, существенно ускорило реализацию FREYJA. При условии, что бюрократические процедуры в странах-партнерах будут продвигаться быстро, первые ракеты-перехватчики FP-7.X могут быть готовы уже к концу 2026 года. Первый перехват баллистической цели системой Freyja в Fire Point планируют осуществить до конца 2027 года.

В начале августа Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к Freyja планируют присоединиться новые партнеры.

Юлия Мельник

Война в УкраинеТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
Денис Штилерман
Дания
Германия
Владимир Зеленский
Украина