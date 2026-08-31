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FT: Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов по РФ, но решение должен принять Белый дом

Киев • УНН

 • 1522 просмотра

Илон Маск якобы согласился на использование Украиной дронов со Starlink по целям в РФ. Окончательное решение должен принять Белый дом.

FT: Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов по РФ, но решение должен принять Белый дом


Илон Маск якобы готов разрешить Украине использовать беспилотники со Starlink для ударов по российским целям за пределами Украины. В то же время окончательное решение должен принять Белый дом. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

По данным FT, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой разрешить использовать дроны, оснащенные Starlink, против российских пусковых установок баллистических ракет на расстоянии до 200 км от украинской границы.

"Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили, что Маск ранее сказал (экс-министру обороны Михаилу — ред.) Федорову, что он готов разрешить Украине использовать беспилотники, оснащенные Starlink, за пределами своей границы для поражения российских целей. Однако, по словам источников, Маск сказал Украине, что это решение является политическим и должно быть принято в Белом доме", — пишет издание.

Для Украины такая возможность могла бы стать принципиально новым инструментом борьбы с баллистическими ракетами. В таком случае Украина не ждала бы запуска российской ракеты, чтобы перехватить ее в воздухе, а находила бы и поражала сами пусковые установки на территории рф.

Соучредитель и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман ранее объяснял, что интеграция Starlink в дальнобойные ударные системы позволила бы значительно эффективнее работать именно по мобильным целям в российском тылу.

"Вместо того чтобы сбивать стрелы, мы будем поражать лучников", — объяснял Штилерман логику такого подхода.

Напомним

Украина ищет разрешения на использование Starlink Маска для поражения российских ракетных установок. Трамп не выглядел поддерживающим этот план.

Алла Киосак

Война в УкраинеНовости Мира
Fire Point
Денис Штилерман
Война в Украине
Старлинк
Financial Times
Белый дом
Илон Маск
Владимир Зеленский
Украина