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Financial Times
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Х-59

FT: Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по рф, але рішення має ухвалити Білий дім

Київ • УНН

 • 548 перегляди

Ілон Маск нібито погодився на використання Україною дронів зі Starlink по цілях у РФ. Остаточне рішення має ухвалити Білий дім.

FT: Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по рф, але рішення має ухвалити Білий дім


Ілон Маск нібито готовий дозволити Україні використовувати безпілотники зі Starlink для ударів по російських цілях за межами України. Водночас, остаточне рішення має ухвалити Білий дім. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

За даними FT, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Ілона Маска з проханням дозволити використовувати дрони, оснащені Starlink, проти російських пускових установок балістичних ракет на відстані до 200 км від українського кордону.

"Люди, знайомі з цим питанням, повідомили, що Маск раніше сказав (ексміністру оборони Михайлу - ред.) Федорову, що він готовий дозволити Україні використовувати безпілотники, оснащені Starlink, за межами свого кордону для ураження російських цілей. Однак, за словами джерел, Маск сказав Україні, що це рішення є політичним і має бути ухвалене в Білому домі", – пише видання.

Для України така можливість могла б стати принципово новим інструментом боротьби з балістикою. У такому випадку Україна не чекала б запуску російської ракети, аби перехопити її в повітрі, а знаходила б й уражала самі пускові установки на території рф.

Співзасновник та головний конструктор української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман раніше пояснював, що інтеграція Starlink у далекобійні ударні системи дала б змогу значно ефективніше працювати саме по мобільних цілях у російському тилу.

"Замість того, щоб збивати стріли, ми вражатимемо лучників", – пояснював Штілерман логіку такого підходу.

Нагадаємо

Україна шукає дозволу на Starlink Маска для ураження російських ракетних установок. Трамп не виглядав підтримуючим цей план.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніСвіт
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Денис Штілерман
Війна в Україні
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Білий дім
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Україна