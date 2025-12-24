$42.100.05
Ексклюзив
11:46 • 76 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 1380 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 8724 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 26527 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 43750 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 58337 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 65643 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 40824 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 50076 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22130 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
Віряни відзначають Святвечір: у ПЦУ розповіли про традиції 12 страв та значення куті

Київ • УНН

 • 1388 перегляди

Сьогодні віряни святкують Різдвяний святвечір за григоріанським і новоюліанським календарями. ПЦУ розповіла про традиції, зокрема про 12 пісних страв та центральну страву - кутю.

Віряни відзначають Святвечір: у ПЦУ розповіли про традиції 12 страв та значення куті

Віряни сьогодні відзначають Різдвяний святвечір за григоріанським і новоюліанським календарями. Про традиції, зокрема щодо 12 страв, розповіли у Православній церкві України, пише УНН.

Деталі

"У церковній традиції Різдвяний святвечір має назву Навечір’я Різдва Христового. Це дуже очікуваний день, яким завершується сорокаденний Різдвяний піст, і настає передчуття великої радості - народження Спасителя світу. У наших храмах цього дня панує тиха урочистість, молитва і світло надії", - розповіли у ПЦУ.

Як зазначається, "уставні відправи сьогодні складають великі часи та зображальні, а опісля звершується Літургія за чином святителя Василія Великого". "Священнослужителі одягають білі облачення – як знак Божого Світла та духовної чистоти, а також радості, що наповнює душу напередодні Різдва Христового", - ідеться у повідомленні.

"Для українських сімей Святвечір – час єдності та любові до своєї родини, який сповнений давніх традицій і затишку. За можливістю, господарі готують до 12 пісних страв, запрошують близьких до спільного столу та несуть "вечерю" своїм батькам", - вказали у ПЦУ.

Центральною стравою, як зазначається, є кутя, або коливо – зварена пшениця з медом і маком, яку куштують першою. Зерно пшениці символізує вічне життя, мед – небесну радість і блаженство, а мак уособлює продовження роду, пояснили у ПЦУ.

"Цікаво, що традиція готувати на Святвечір саме 12 страв формувалася поступово. Символ цього числа пов’язують із місяцями року або з апостолами, але в побуті воно означало повний і щедрий стіл. Страви мали бути різними за смаком і складом, щоб рік був достатнім і без нестачі", - розповіли у ПЦУ.

Як вказано, після завершення богослужіння і з появою першої зірки на небі, що нагадує нам про Вифлеємську зорю, родина збирається за столом. У домі лунає коляда – щира молитва в пісні, яка прославляє народження Христа та несе благу звістку миру, добра і надії.

"Зараз, у час важких випробувань і війни, нас намагаються позбавити спокою, тиші й родинного тепла. Та ми знаємо: світло завжди сильніше за темряву, життя перемагає смерть, а любов – страх. З вірою в серці молимося і сподіваємося, що з Божою допомогою Україна вистоїть і переможе. Бо Христос народився, щоби спасти нас та подарувати світові світло, мир і надію", - наголосили у ПЦУ.

