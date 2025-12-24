Віряни відзначають Святвечір: у ПЦУ розповіли про традиції 12 страв та значення куті
Київ • УНН
Сьогодні віряни святкують Різдвяний святвечір за григоріанським і новоюліанським календарями. ПЦУ розповіла про традиції, зокрема про 12 пісних страв та центральну страву - кутю.
Віряни сьогодні відзначають Різдвяний святвечір за григоріанським і новоюліанським календарями. Про традиції, зокрема щодо 12 страв, розповіли у Православній церкві України, пише УНН.
Деталі
"У церковній традиції Різдвяний святвечір має назву Навечір’я Різдва Христового. Це дуже очікуваний день, яким завершується сорокаденний Різдвяний піст, і настає передчуття великої радості - народження Спасителя світу. У наших храмах цього дня панує тиха урочистість, молитва і світло надії", - розповіли у ПЦУ.
Як зазначається, "уставні відправи сьогодні складають великі часи та зображальні, а опісля звершується Літургія за чином святителя Василія Великого". "Священнослужителі одягають білі облачення – як знак Божого Світла та духовної чистоти, а також радості, що наповнює душу напередодні Різдва Христового", - ідеться у повідомленні.
"Для українських сімей Святвечір – час єдності та любові до своєї родини, який сповнений давніх традицій і затишку. За можливістю, господарі готують до 12 пісних страв, запрошують близьких до спільного столу та несуть "вечерю" своїм батькам", - вказали у ПЦУ.
Центральною стравою, як зазначається, є кутя, або коливо – зварена пшениця з медом і маком, яку куштують першою. Зерно пшениці символізує вічне життя, мед – небесну радість і блаженство, а мак уособлює продовження роду, пояснили у ПЦУ.
"Цікаво, що традиція готувати на Святвечір саме 12 страв формувалася поступово. Символ цього числа пов’язують із місяцями року або з апостолами, але в побуті воно означало повний і щедрий стіл. Страви мали бути різними за смаком і складом, щоб рік був достатнім і без нестачі", - розповіли у ПЦУ.
Як вказано, після завершення богослужіння і з появою першої зірки на небі, що нагадує нам про Вифлеємську зорю, родина збирається за столом. У домі лунає коляда – щира молитва в пісні, яка прославляє народження Христа та несе благу звістку миру, добра і надії.
"Зараз, у час важких випробувань і війни, нас намагаються позбавити спокою, тиші й родинного тепла. Та ми знаємо: світло завжди сильніше за темряву, життя перемагає смерть, а любов – страх. З вірою в серці молимося і сподіваємося, що з Божою допомогою Україна вистоїть і переможе. Бо Христос народився, щоби спасти нас та подарувати світові світло, мир і надію", - наголосили у ПЦУ.
В Україну завітають морози: якою буде погода на Святвечір24.12.25, 06:59 • 2716 переглядiв