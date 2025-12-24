Верующие отмечают Сочельник: в ПЦУ рассказали о традициях 12 блюд и значении кутьи

$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 6162 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 25045 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 42418 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 56271 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 63857 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 40097 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 48911 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22003 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 19195 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24682 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.1м/с
60%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo24 декабря, 01:12 • 15763 просмотра
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон24 декабря, 01:46 • 11808 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo24 декабря, 04:30 • 16557 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 6272 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 10512 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 56271 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 34909 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 63857 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 48911 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 103409 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Денис Шмыгаль
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 6374 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 30049 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 27575 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 30745 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 32687 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Фильм

Верующие отмечают Сочельник: в ПЦУ рассказали о традициях 12 блюд и значении кутьи

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Сегодня верующие празднуют Рождественский сочельник по григорианскому и новоюлианскому календарям. ПЦУ рассказала о традициях, в частности о 12 постных блюдах и центральном блюде - кутье.

Верующие отмечают Сочельник: в ПЦУ рассказали о традициях 12 блюд и значении кутьи

Верующие сегодня отмечают Рождественский сочельник по григорианскому и новоюлианскому календарям. О традициях, в частности о 12 блюдах, рассказали в Православной церкви Украины, пишет УНН.

Подробности

"В церковной традиции Рождественский сочельник называется Навечерие Рождества Христова. Это очень ожидаемый день, которым завершается сорокадневный Рождественский пост, и наступает предвкушение великой радости - рождения Спасителя мира. В наших храмах в этот день царит тихая торжественность, молитва и свет надежды", - рассказали в ПЦУ.

Как отмечается, "уставные службы сегодня составляют великие часы и изобразительные, а затем совершается Литургия по чину святителя Василия Великого". "Священнослужители одевают белые облачения – как знак Божьего Света и духовной чистоты, а также радости, наполняющей душу накануне Рождества Христова", - говорится в сообщении.

"Для украинских семей Сочельник – время единства и любви к своей семье, которое наполнено древними традициями и уютом. По возможности, хозяева готовят до 12 постных блюд, приглашают близких к общему столу и несут "ужин" своим родителям", - указали в ПЦУ.

Центральным блюдом, как отмечается, является кутья, или коливо – сваренная пшеница с медом и маком, которую пробуют первой. Зерно пшеницы символизирует вечную жизнь, мед – небесную радость и блаженство, а мак олицетворяет продолжение рода, пояснили в ПЦУ.

"Интересно, что традиция готовить на Сочельник именно 12 блюд формировалась постепенно. Символ этого числа связывают с месяцами года или с апостолами, но в быту оно означало полный и щедрый стол. Блюда должны были быть разными по вкусу и составу, чтобы год был достаточным и без недостатка", - рассказали в ПЦУ.

Как указано, после завершения богослужения и с появлением первой звезды на небе, напоминающей нам о Вифлеемской звезде, семья собирается за столом. В доме звучит коляда – искренняя молитва в песне, которая прославляет рождение Христа и несет благую весть мира, добра и надежды.

"Сейчас, во время тяжелых испытаний и войны, нас пытаются лишить покоя, тишины и семейного тепла. Но мы знаем: свет всегда сильнее тьмы, жизнь побеждает смерть, а любовь – страх. С верой в сердце молимся и надеемся, что с Божьей помощью Украина выстоит и победит. Ибо Христос родился, чтобы спасти нас и подарить миру свет, мир и надежду", - подчеркнули в ПЦУ.

В Украину придут морозы: какой будет погода на Сочельник24.12.25, 06:59 • 2644 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКультура
Военное положение
Война в Украине
Православная церковь Украины
Украина