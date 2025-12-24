Верующие отмечают Сочельник: в ПЦУ рассказали о традициях 12 блюд и значении кутьи

Верующие сегодня отмечают Рождественский сочельник по григорианскому и новоюлианскому календарям. О традициях, в частности о 12 блюдах, рассказали в Православной церкви Украины, пишет УНН.

Подробности

"В церковной традиции Рождественский сочельник называется Навечерие Рождества Христова. Это очень ожидаемый день, которым завершается сорокадневный Рождественский пост, и наступает предвкушение великой радости - рождения Спасителя мира. В наших храмах в этот день царит тихая торжественность, молитва и свет надежды", - рассказали в ПЦУ.

Как отмечается, "уставные службы сегодня составляют великие часы и изобразительные, а затем совершается Литургия по чину святителя Василия Великого". "Священнослужители одевают белые облачения – как знак Божьего Света и духовной чистоты, а также радости, наполняющей душу накануне Рождества Христова", - говорится в сообщении.

"Для украинских семей Сочельник – время единства и любви к своей семье, которое наполнено древними традициями и уютом. По возможности, хозяева готовят до 12 постных блюд, приглашают близких к общему столу и несут "ужин" своим родителям", - указали в ПЦУ.

Центральным блюдом, как отмечается, является кутья, или коливо – сваренная пшеница с медом и маком, которую пробуют первой. Зерно пшеницы символизирует вечную жизнь, мед – небесную радость и блаженство, а мак олицетворяет продолжение рода, пояснили в ПЦУ.

"Интересно, что традиция готовить на Сочельник именно 12 блюд формировалась постепенно. Символ этого числа связывают с месяцами года или с апостолами, но в быту оно означало полный и щедрый стол. Блюда должны были быть разными по вкусу и составу, чтобы год был достаточным и без недостатка", - рассказали в ПЦУ.

Как указано, после завершения богослужения и с появлением первой звезды на небе, напоминающей нам о Вифлеемской звезде, семья собирается за столом. В доме звучит коляда – искренняя молитва в песне, которая прославляет рождение Христа и несет благую весть мира, добра и надежды.

"Сейчас, во время тяжелых испытаний и войны, нас пытаются лишить покоя, тишины и семейного тепла. Но мы знаем: свет всегда сильнее тьмы, жизнь побеждает смерть, а любовь – страх. С верой в сердце молимся и надеемся, что с Божьей помощью Украина выстоит и победит. Ибо Христос родился, чтобы спасти нас и подарить миру свет, мир и надежду", - подчеркнули в ПЦУ.

В Украину придут морозы: какой будет погода на Сочельник