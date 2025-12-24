3 мільйони FPV-дронів поставили Силам оборони у 2025 році: майже у 2,5 рази більше, ніж торік
Київ • УНН
Збройні сили України отримають три мільйони FPV-дронів до кінця поточного року, що майже у 2,5 раза більше, ніж торік. Переважна більшість дронів вітчизняного виробництва, а також поставлено майже 15 тисяч наземних роботизованих комплексів.
До кінця поточного року Збройні сили отримають три мільйони одиниць FPV-дронів, що майже у 2,5 раза більше, ніж поставили ЗСУ торік. Про це у Telegram повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, пише УНН.
Роль безпілотних систем на полі бою зростає, а отже виробництво інноваційних інструментів війни - наш пріоритет номер один. До кінця цього року Збройні сили України отримають 3 мільйони одиницьFPV-дронів, що майже у 2,5 раза більше, ніж було поставлено ЗСУ таких дронів торік, переважна більшість безпілотників - вітчизняного виробництва
За словами міністра, цього року 2,4 млн FPV-дронів поставила війську "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України. Більша частина з них - безпілотники за прямими контрактами з виробниками. Ще 200 тис. БПЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня.
Також в арсеналі українських захисників стало більше і наземних роботизованих комплексів (НРК). Цьогоріч до підрозділів ЗСУ поставили майже 15 тис. НРК. Це у рази більше, ніж торік. НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування та розмінування, патрулювання. Деякі наземні роботи оснащені бойовими модулями, ведуть штурмові та оборонні дії.
20 ворожих FPV-дронів за дві хвилини: у Генштабі показали рідкісні кадри боїв у Покровську21.12.25, 14:02 • 8266 переглядiв