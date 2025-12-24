$42.100.05
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 21589 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 39534 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 51313 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 59405 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 38668 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 45852 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 21713 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 19032 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24519 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
3 мільйони FPV-дронів поставили Силам оборони у 2025 році: майже у 2,5 рази більше, ніж торік

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Збройні сили України отримають три мільйони FPV-дронів до кінця поточного року, що майже у 2,5 раза більше, ніж торік. Переважна більшість дронів вітчизняного виробництва, а також поставлено майже 15 тисяч наземних роботизованих комплексів.

3 мільйони FPV-дронів поставили Силам оборони у 2025 році: майже у 2,5 рази більше, ніж торік

До кінця поточного року Збройні сили отримають три мільйони одиниць FPV-дронів, що майже у 2,5 раза більше, ніж поставили ЗСУ торік. Про це у Telegram повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, пише УНН.

Роль безпілотних систем на полі бою зростає, а отже виробництво інноваційних інструментів війни - наш пріоритет номер один. До кінця цього року Збройні сили України отримають 3 мільйони одиницьFPV-дронів, що майже у 2,5 раза більше, ніж було поставлено ЗСУ таких дронів торік, переважна більшість безпілотників - вітчизняного виробництва

- йдеться у повідомленні.

За словами міністра, цього року 2,4 млн FPV-дронів поставила війську "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України. Більша частина з них - безпілотники за прямими контрактами з виробниками. Ще 200 тис. БПЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня.

Також в арсеналі українських захисників стало більше і наземних роботизованих комплексів (НРК). Цьогоріч до підрозділів ЗСУ поставили майже 15 тис. НРК. Це у рази більше, ніж торік. НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування та розмінування, патрулювання. Деякі наземні роботи оснащені бойовими модулями, ведуть штурмові та оборонні дії.

20 ворожих FPV-дронів за дві хвилини: у Генштабі показали рідкісні кадри боїв у Покровську21.12.25, 14:02 • 8266 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Денис Шмигаль