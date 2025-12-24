3 миллиона FPV-дронов поставили Силам обороны в 2025 году: почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году

До конца текущего года Вооруженные силы получат три миллиона единиц FPV-дронов, что почти в 2,5 раза больше, чем поставили ВСУ в прошлом году. Об этом в Telegram сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Роль беспилотных систем на поле боя растет, а значит производство инновационных инструментов войны - наш приоритет номер один. До конца этого года Вооруженные силы Украины получат 3 миллиона единиц FPV-дронов, что почти в 2,5 раза больше, чем было поставлено ВСУ таких дронов в прошлом году, подавляющее большинство беспилотников - отечественного производства - говорится в сообщении.

По словам министра, в этом году 2,4 млн FPV-дронов поставило войску "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины. Большая часть из них - беспилотники по прямым контрактам с производителями. Еще 200 тыс. БПЛА военные получили через ИТ-систему DOT-Chain Defence, которую запустили в конце июля.

Также в арсенале украинских защитников стало больше и наземных роботизированных комплексов (НРК). В этом году в подразделения ВСУ поставили почти 15 тыс. НРК. Это в разы больше, чем в прошлом году. НРК выполняют задачи по логистике, эвакуации, разведке, минированию и разминированию, патрулированию. Некоторые наземные роботы оснащены боевыми модулями, ведут штурмовые и оборонительные действия.

20 вражеских FPV-дронов за две минуты: в Генштабе показали редкие кадры боев в Покровске