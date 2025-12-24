3 миллиона FPV-дронов поставили Силам обороны в 2025 году: почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году

$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 3232 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 21758 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 39655 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 51547 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 59619 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 38726 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 45995 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21717 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 19035 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24521 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1м/с
79%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo24 декабря, 00:39 • 18109 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo24 декабря, 01:12 • 13613 просмотра
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон24 декабря, 01:46 • 9346 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo04:30 • 14365 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 6708 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 51547 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 32668 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 59619 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 45995 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 101335 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Джо Байден
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 4210 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 28750 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 26583 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 29841 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 31803 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Дипломатка
Золото

3 миллиона FPV-дронов поставили Силам обороны в 2025 году: почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Вооруженные силы Украины получат три миллиона FPV-дронов до конца текущего года, что почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство дронов отечественного производства, а также поставлено почти 15 тысяч наземных роботизированных комплексов.

3 миллиона FPV-дронов поставили Силам обороны в 2025 году: почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году

До конца текущего года Вооруженные силы получат три миллиона единиц FPV-дронов, что почти в 2,5 раза больше, чем поставили ВСУ в прошлом году. Об этом в Telegram сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Роль беспилотных систем на поле боя растет, а значит производство инновационных инструментов войны - наш приоритет номер один. До конца этого года Вооруженные силы Украины получат 3 миллиона единиц FPV-дронов, что почти в 2,5 раза больше, чем было поставлено ВСУ таких дронов в прошлом году, подавляющее большинство беспилотников - отечественного производства

- говорится в сообщении.

По словам министра, в этом году 2,4 млн FPV-дронов поставило войску "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины. Большая часть из них - беспилотники по прямым контрактам с производителями. Еще 200 тыс. БПЛА военные получили через ИТ-систему DOT-Chain Defence, которую запустили в конце июля.

Также в арсенале украинских защитников стало больше и наземных роботизированных комплексов (НРК). В этом году в подразделения ВСУ поставили почти 15 тыс. НРК. Это в разы больше, чем в прошлом году. НРК выполняют задачи по логистике, эвакуации, разведке, минированию и разминированию, патрулированию. Некоторые наземные роботы оснащены боевыми модулями, ведут штурмовые и оборонительные действия.

20 вражеских FPV-дронов за две минуты: в Генштабе показали редкие кадры боев в Покровске21.12.25, 14:02 • 8266 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Денис Шмыгаль