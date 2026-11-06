Західні області можуть залучити до відновлення енергетики після атак рф - Корецький

Цієї зими західні регіони України можуть знову залучити до ліквідації наслідків російських атак у Києві та прифронтових областях. Про це за підсумками зустрічі з представниками місцевих громад на Львівщині повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує УНН.

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За його словами, йдеться, зокрема, про направлення додаткових аварійних бригад енергетиків.

Ймовірно, цієї зими будемо знову звертатися до західних регіонів по практичну допомогу, зокрема щодо залучення додаткових аварійних бригад енергетиків для ліквідації наслідків російських атак у Києві та прифронтових областях. Тільки спільно, об’єднано і згуртовано ми зможемо протистояти ворогу та забезпечувати життєдіяльність країни - зазначив глава уряду.

Він підкреслив важливість продовжувати захищати обʼєкти критичної інфраструктури та забезпечувати резервне живлення, насамперед для систем електро-, тепло- та водопостачання.

Нагадаємо

Уряд запровадив щомісячні виплати працівникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після атак рф. Доплати діятимуть із листопада до березня.

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