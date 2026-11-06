Западные области могут привлечь к восстановлению энергетики после атак РФ — Корецкий

Этой зимой западные регионы Украины могут снова привлечь к ликвидации последствий российских атак в Киеве и прифронтовых областях. Об этом по итогам встречи с представителями местных общин во Львовской области сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, речь идет, в частности, о направлении дополнительных аварийных бригад энергетиков.

Вероятно, этой зимой мы снова будем обращаться к западным регионам за практической помощью, в частности по вопросу привлечения дополнительных аварийных бригад энергетиков для ликвидации последствий российских атак в Киеве и прифронтовых областях. Только сообща, объединившись и сплотившись, мы сможем противостоять врагу и обеспечивать жизнедеятельность страны - отметил глава правительства.

Он подчеркнул важность продолжать защищать объекты критической инфраструктуры и обеспечивать резервное питание, прежде всего для систем электро-, тепло- и водоснабжения.

Напомним

Правительство ввело ежемесячные выплаты работникам, которые восстанавливают критическую инфраструктуру после атак рф. Доплаты будут действовать с ноября по март.

Корецкий и Фицо во Львове провели межправительственные консультации — о чем договорились