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Западные области могут привлечь к восстановлению энергетики после атак РФ — Корецкий

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Этой зимой западные регионы могут привлечь к восстановлению инфраструктуры после атак РФ в Киеве и прифронтовых областях. Правительство ожидает дополнительные аварийные бригады.

Западные области могут привлечь к восстановлению энергетики после атак РФ — Корецкий

Этой зимой западные регионы Украины могут снова привлечь к ликвидации последствий российских атак в Киеве и прифронтовых областях. Об этом по итогам встречи с представителями местных общин во Львовской области сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, речь идет, в частности, о направлении дополнительных аварийных бригад энергетиков.

Вероятно, этой зимой мы снова будем обращаться к западным регионам за практической помощью, в частности по вопросу привлечения дополнительных аварийных бригад энергетиков для ликвидации последствий российских атак в Киеве и прифронтовых областях. Только сообща, объединившись и сплотившись, мы сможем противостоять врагу и обеспечивать жизнедеятельность страны

- отметил глава правительства.

Он подчеркнул важность продолжать защищать объекты критической инфраструктуры и обеспечивать резервное питание, прежде всего для систем электро-, тепло- и водоснабжения.

Напомним

Правительство ввело ежемесячные выплаты работникам, которые восстанавливают критическую инфраструктуру после атак рф. Доплаты будут действовать с ноября по март.

Корецкий и Фицо во Львове провели межправительственные консультации — о чем договорились05.11.26, 17:45 • 4052 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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