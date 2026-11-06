На Південному мосту Києва відкрили додаткову смугу руху - кому можна їхати і на який берег
Київ • УНН
Із лівого на правий берег тепер можна їхати двома смугами. Проїзд дозволений транспорту до 10 тонн і громадському транспорту.
У Києві на Південному мосту відкрито додаткову смугу руху з лівого на правий берег, передає УНН із посиланням на КМДА.
Відсьогодні рух транспорту в напрямку з лівого на правий берег столиці здійснюється двома смугами замість однієї
Проїзд дозволений транспортним засобам вагою до 10 тонн, а також наземному громадському транспорту.
У напрямку з правого на лівий берег рух, як і раніше, здійснюється однією смугою. Вагові обмеження залишаються чинними.
Водіїв закликали враховувати тимчасову організацію дорожнього руху під час планування маршрутів.
Південний міст у Києві відкрили - кому і як можна їхати30.10.26, 13:47 • 5971 перегляд