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На Південному мосту Києва відкрили додаткову смугу руху - кому можна їхати і на який берег
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На Південному мосту Києва відкрили додаткову смугу руху - кому можна їхати і на який берег

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Із лівого на правий берег тепер можна їхати двома смугами. Проїзд дозволений транспорту до 10 тонн і громадському транспорту.

На Південному мосту Києва відкрили додаткову смугу руху - кому можна їхати і на який берег

У Києві на Південному мосту відкрито додаткову смугу руху з лівого на правий берег, передає УНН із посиланням на КМДА.

Відсьогодні рух транспорту в напрямку з лівого на правий берег столиці здійснюється двома смугами замість однієї 

- повідомили у КМДА.

Проїзд дозволений транспортним засобам вагою до 10 тонн, а також наземному громадському транспорту.

У напрямку з правого на лівий берег рух, як і раніше, здійснюється однією смугою. Вагові обмеження залишаються чинними.

Водіїв закликали враховувати тимчасову організацію дорожнього руху під час планування маршрутів.

Південний міст у Києві відкрили - кому і як можна їхати30.10.26, 13:47 • 5971 перегляд

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Південний міст (Київ)
Київ