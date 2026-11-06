На Южном мосту Киева открыли дополнительную полосу движения — кому можно ехать и на какой берег
Киев • УНН
С левого на правый берег теперь можно ехать по двум полосам. Проезд разрешён транспорту массой до 10 тонн и общественному транспорту.
В Киеве на Южном мосту открыта дополнительная полоса движения с левого на правый берег, передает УНН со ссылкой на КГГА.
С сегодняшнего дня движение транспорта в направлении с левого на правый берег столицы осуществляется по двум полосам вместо одной
Проезд разрешен транспортным средствам массой до 10 тонн, а также наземному общественному транспорту.
В направлении с правого на левый берег движение, как и ранее, осуществляется по одной полосе. Весовые ограничения остаются в силе.
Водителей призвали учитывать временную организацию дорожного движения при планировании маршрутов.
Южный мост в Киеве открыли - кому и как можно ехать30.10.26, 13:47 • 5977 просмотров