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Сніг і дощ охоплять частину України 7 листопада

Київ • УНН

 • 26 перегляди

У центральних, південних і східних областях очікуються сніг та дощ. У Києві й області опадів не буде, температура становитиме 5-11°.

Сніг і дощ охоплять частину України 7 листопада

У суботу, 7 листопада, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, в центральних, південних та східних областях пройде невеликий сніг, на півдні та сході країни з дощем. У північних, центральних та східних областях вранці подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, у південній частині країни вдень місцями пориви 15-18 м/с.

У Києві та області в суботу буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 5-11°.

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Вадим Хлюдзинський

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