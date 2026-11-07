Снег и дождь охватят часть Украины 7 ноября
Киев • УНН
В центральных, южных и восточных областях ожидаются снег и дождь. В Киеве и области осадков не будет, температура составит 5–11°.
В субботу, 7 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Подробности
По информации синоптиков, в центральных, южных и восточных областях пройдёт небольшой снег, на юге и востоке страны — с дождём. В северных, центральных и восточных областях утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, северный, 5–10 м/с, в южной части страны днём местами порывы 15–18 м/с.
В Киеве и области в субботу будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 5–11°.
Астрологический прогноз на 2–8 ноября 2026 года: громкие заявления мировых лидеров, дипломатические возможности и напряжённые дни для Украины01.11.26, 12:55 • 65448 просмотров