Снег и дождь охватят часть Украины 7 ноября

В субботу, 7 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Подробности

По информации синоптиков, в центральных, южных и восточных областях пройдёт небольшой снег, на юге и востоке страны — с дождём. В северных, центральных и восточных областях утром местами гололедица.

Ветер северо-западный, северный, 5–10 м/с, в южной части страны днём местами порывы 15–18 м/с.

В Киеве и области в субботу будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 5–11°.

Астрологический прогноз на 2–8 ноября 2026 года: громкие заявления мировых лидеров, дипломатические возможности и напряжённые дни для Украины