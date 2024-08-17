75-90 тысяч оккупантов находятся на территории Запорожской области - Лиховий

На территории Запорожской области находится от 75 до 90 тысяч оккупантов, однако это количество не является постоянным, поскольку происходит постоянное перемещение подразделений между участками, в частности из Запорожья в Донецкую область. Об этом сообщил представитель ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас на территории Запорожской области находится 75 - 90 тысяч оккупантов, но цифра не является постоянной, потому что подразделения постоянно мигрируют, перебрасываются с участка на участок - из Запорожья в Донецкую область. Подразделения выводятся на ротацию, переводятся на другие позиции, в том числе и наши войска тоже - говорит Лиховой.

Он высказал мнение, что перемещение нескольких тысяч оккупантов из Запорожской области или других частей фронта в Курскую область не имеет принципиального значения, поскольку это не влияет на общий ход боевых действий или оперативную обстановку.

Напомним

Представитель ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий 15 августа сообщал, что враг продолжает агрессивные действия без существенных изменений в тактике и составе своих войск. Несмотря на отсутствие признаков подготовки к масштабному наступлению, противник активно использует артиллерию.