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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты начали активнее проводить действия на направлении Новомихайловки - Лиховой

Оккупанты начали активнее проводить действия на направлении Новомихайловки - Лиховой

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 10:28  •  20198 просмотра

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российские оккупанты активизировали действия вблизи Новомихайловки, развернув новый танковый полк в направлении Новопавловки, но украинские войска удержали позиции.

С понедельника, 11 марта российские оккупанты начали несколько активнее проводить действия на направлении Новомихайловки. На Новопавловское направление прибыл новый танковый полк. Об этом сказал начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

С начала сегодняшних суток враг начал проводить несколько активнее чем всегда действия именно на направлении населенного пункта Новомихайловка - это Новопавловское направление. А также на так называемом Времовском выступлении - это села Урожайное и Старомайорское

- рассказал Лиховой.

Он напомнил, что это еще одно выступление на котором территории были деоккупированы в ходе украинской наступательной операции летом прошлого года.

Там противник подтянул некоторые резервы, в частности, что касается Новопавловского направления, туда прибыл с другого направления новый танковый полк и противник хочет таки наступать и усиливать давление на села Новомихайловка, Георгиевка, в районе города Красногоровка. Но, что касается сегодняшних суток, то в течение этого дня потерь позиций не допущено, успеха противник не имел

- сообщил Лиховой.

Дополнение

Ранее Лиховий заявлял, что самым "горячим" участком украинского фронта остается Новопавловское направление.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
zaz-tavriiaЗАЗ Таврия
staromaiorskeСтаромайорское
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