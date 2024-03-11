Оккупанты начали активнее проводить действия на направлении Новомихайловки - Лиховой

С понедельника, 11 марта российские оккупанты начали несколько активнее проводить действия на направлении Новомихайловки. На Новопавловское направление прибыл новый танковый полк. Об этом сказал начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

С начала сегодняшних суток враг начал проводить несколько активнее чем всегда действия именно на направлении населенного пункта Новомихайловка - это Новопавловское направление. А также на так называемом Времовском выступлении - это села Урожайное и Старомайорское - рассказал Лиховой.

Он напомнил, что это еще одно выступление на котором территории были деоккупированы в ходе украинской наступательной операции летом прошлого года.

Там противник подтянул некоторые резервы, в частности, что касается Новопавловского направления, туда прибыл с другого направления новый танковый полк и противник хочет таки наступать и усиливать давление на села Новомихайловка, Георгиевка, в районе города Красногоровка. Но, что касается сегодняшних суток, то в течение этого дня потерь позиций не допущено, успеха противник не имел - сообщил Лиховой.

Дополнение

Ранее Лиховий заявлял, что самым "горячим" участком украинского фронта остается Новопавловское направление.