В ночь на 24 ноября польское воздушное пространство нарушил российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По словам заместителя министра национальной обороны Польши Павела Залевского, дрон находился над страной очень короткое время, отметив, что "трудно представить, что это было совпадением". Об этом УНН пишет со ссылкой на RMF24.

"За ним наблюдали с самого начала. Я разговаривал с DORSZ (Оперативным командованием Вооружённых сил Польши), и вооружённые силы не приняли решение его сбивать, поскольку не хотели рисковать жизнями или причинением ущерба гражданскому населению", — признал Павел Залевский в эфире радиостанции RMF24. "Трудно представить, что это было совпадением; мы предполагаем, что это было преднамеренное действие", — добавил он.

Детали

Во время российской атаки на Украину российский беспилотник нарушил польское воздушное пространство, сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши, санкционировавшее уничтожение объекта.

"Во время ночной атаки российской федерации на цели на западе Украины, осуществлённой с помощью авиаударов, российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ненадолго нарушил воздушное пространство Польши. В ответ на угрозу Оперативное командование Вооружённых сил Польши активировало необходимые силы и средства противовоздушной обороны. Объект непрерывно отслеживался военными радиолокационными системами на всей траектории полёта. Ситуация постоянно контролировалась, и было выдано разрешение на уничтожение объекта. После того как БПЛА изменил курс на восток, с учётом потенциальной угрозы для гражданского населения и возможных последствий уничтожения объекта было принято решение воздержаться от применения оружия из-за сохранявшегося риска причинения ущерба", — говорится в заявлении ОК ВС Польши в X.

БПЛА, пишет издание, вошёл в польское воздушное пространство вблизи Дорогуска. По данным источников PAP, он был оснащён оборудованием для наблюдения, включая камеры, и, скорее всего, его целью было проведение разведки.

За беспилотником велось наблюдение, однако из-за риска причинения ущерба гражданскому населению вооружённые силы Польши не приняли такого решения, признал Павел Залевский, заместитель министра национальной обороны Польши.

"Если бы он представлял какую-либо угрозу, его, конечно, сбили бы, но военные приняли такое решение, опасаясь, что, пока он ещё находился в Польше, анализ рисков окажется неблагоприятным с точки зрения ущерба, который он нанесёт. Такое решение принято не было", — подчеркнул Залевский.

За ним велось наблюдение, и его полёт контролировался, подчеркнул заместитель министра национальной обороны Польши.

"Мы относимся к этим беспилотникам как к ударным. На таких типах беспилотников установлены камеры, которые позволяют управлять ими на основе топографического анализа, но это ударные беспилотники; они обладают такими возможностями", — объяснил Залевский. "Мы не знаем, был ли он вооружён или это была приманка", — добавил он.

"Мы относимся ко всему, что входит в польское воздушное пространство, как к угрозе", — подчеркнул он.

Польша получит AWACS

После внеочередного заседания Североатлантического совета НАТО заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский объявил, что Польша будет располагать одним самолётом дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

"Это подтверждённая информация, первоначально полученная во время переговоров с Владиславом Косиняком-Камышем", — сказал он.

"Это будет самолёт, который будет действовать над Польшей, но его разведка фактически будет охватывать гораздо более широкую территорию", — объяснил Залевский.

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