В среду, 25 ноября, россияне атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В настоящее время она прекратила генерацию электроэнергии, сообщает ДТЭК, передает УНН.

россия совершила массированную атаку на одну из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила генерацию электроэнергии. Оборудование существенно повреждено. Только за ноябрь это уже третья массированная атака на станции компании

Также в ДТЭК заявили, что вчера и этой ночью россияне снова били по энергообъектам Днепропетровской области. Из-за этих ударов без света остались дома и часть критической инфраструктуры.

По команде Укрэнерго в Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах применяются экстренные отключения. Графики там не действуют. Ситуация в области крайне тяжелая. Энергетики всего региона работают, чтобы ее стабилизировать. Продолжительные воздушные тревоги усложняют ремонтные работы