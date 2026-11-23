В Одесской области и в частности в Одессе удалось частично стабилизировать ситуацию с электроснабжением после российских атак. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" 23 ноября, пишет УНН.

Детали

"Всю ночь продолжались восстановительные работы в Одесской и Днепропетровской областях, где в результате российских атак была значительно повреждена энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Одесской области

В Одесской области удалось частично стабилизировать ситуацию. В Одессе восстановлено электроснабжение критической инфраструктуры. Благодарим энергетиков, спасателей, представителей власти и всех, кто присоединился к восстановлению электроснабжения и помогал преодолевать последствия атак - указали в Укрэнерго.

Как отмечал утром глава Одесской ГВА Сергей Лысак, "последние двое суток стали испытанием для Одессы. Из-за вражеского удара по энергетике области город остался без света, тепла и воды". Но уже вторые сутки энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Ситуация улучшается не только с электроснабжением. В Одессе восстановили водоснабжение, сообщил заместитель начальника Одесской ГВА Сергей Красиленко в эфире одного из телеканалов 23 ноября. "Благодаря резервному питанию водоснабжение уже восстановлено во всех районах Одессы", - сказал Красиленко.

Восстанавливается и работа учебных заведений, которые находились на дистанционном обучении.

"Наши энергетики - настоящие герои. Они работают и днем, и ночью, и сегодня тепло уже начало возвращаться в учебные заведения Одессы. Школы и детские сады, в которых сегодня восстановили теплоснабжение, завтра, 24 ноября, будут работать в обычном режиме. Информацию относительно вашей школы или детского сада уточняйте в своем учреждении", - указали в Одесском горсовете.

В то же время, по данным Одесского горсовета, утром 23 ноября была временно прекращена работа городского электрического транспорта. В расписание движения социальных автобусов внесены изменения. Увеличено количество социальных маршрутов.

Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной, но принимаются меры для стабилизации ситуации - подытожил глава Одесской ОВА Олег Кипер в социальных сетях.

Он рассказал, что "в результате российских атак значительные повреждения получила магистральная сеть Укрэнерго, которая обеспечивает передачу электроэнергии в Одессу и прилегающие общины. Из-за масштабов разрушений восстановление потребует времени".

"Благодаря слаженной работе энергетиков и всех привлеченных служб уже удалось запитать все объекты критической инфраструктуры и часть потребителей", - отметил глава ОВА.

В настоящее время в Одесском районе, в частности в Одессе, еще применяются экстренные отключения без графиков, поскольку поврежденное оборудование пока не позволяет одновременно обеспечить электроэнергией всех потребителей - указал Кипер.

По его словам, "вода есть во всех районах города. В части многоэтажек возможны перебои с подкачкой воды. Уточняются адреса для подключения генераторов".

"Теплоснабжение. Из 11 крупных котельных 9 - уже работают, 2 котельные и ТЭЦ находятся в состоянии запуска. Также работают 130 малых котельных, еще 18 - запускаются в ближайшее время. Тепло уже подано 186 тыс. абонентов. Без теплоснабжения временно остаются около 79 тыс. потребителей", - сообщил глава ОВА.

Пока продолжаются ремонтные работы, в области продолжают работать Пункты несокрушимости. Там можно согреться, зарядить гаджеты или воспользоваться связью.

Ситуация в Днепропетровской области

"В Днепропетровской области ситуация остается значительно сложнее. В регионе действуют графики почасовых отключений. Энергетики продолжают работы, чтобы как можно скорее уменьшить объем ограничений", - отметили в компании.

Графики

Сегодня в части областей Украины круглосуточно будут действовать плановые ограничения: