В ночь на 20 ноября российские войска атаковали медицинское учреждение в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания вражеского беспилотника пострадали четыре человека, а здание больницы получило повреждения. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

Первую информацию об ударе по медицинскому учреждению мэр обнародовал в 04:22. Тогда он сообщил о возможных пострадавших, однако их количество еще уточнялось.

Позже, в 04:51, Терехов подтвердил, что российский беспилотник попал непосредственно в больницу.

По словам городского головы, в результате атаки пострадали четыре человека. В здании медицинского учреждения выбито более 50 окон.

Последствия удара по больнице уточняются

В настоящее время продолжается обследование места попадания. Специалисты устанавливают масштабы повреждений, нанесенных российским дроном.

Информации о состоянии пострадавших и возможных дополнительных разрушениях пока нет.

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