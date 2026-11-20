россияне ударили дроном по больнице в Харькове — есть пострадавшие
Киев • УНН
Ночью 20 ноября российский дрон попал в больницу в Харькове. Пострадали четыре человека, выбито более 50 окон.
В ночь на 20 ноября российские войска атаковали медицинское учреждение в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания вражеского беспилотника пострадали четыре человека, а здание больницы получило повреждения. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
Первую информацию об ударе по медицинскому учреждению мэр обнародовал в 04:22. Тогда он сообщил о возможных пострадавших, однако их количество еще уточнялось.
Позже, в 04:51, Терехов подтвердил, что российский беспилотник попал непосредственно в больницу.
По словам городского головы, в результате атаки пострадали четыре человека. В здании медицинского учреждения выбито более 50 окон.
Последствия удара по больнице уточняются
В настоящее время продолжается обследование места попадания. Специалисты устанавливают масштабы повреждений, нанесенных российским дроном.
Информации о состоянии пострадавших и возможных дополнительных разрушениях пока нет.
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