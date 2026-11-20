росіяни вдарили дроном по лікарні у Харкові – є постраждалі
Київ • УНН
Уночі 20 листопада російський дрон влучив у лікарню в Харкові. Постраждали четверо людей, вибито понад 50 вікон.
У ніч проти 20 листопада російські війська атакували медичний заклад у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждали четверо людей, а будівля лікарні зазнала пошкоджень. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, пише УНН.
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Першу інформацію про удар по медичному закладу мер оприлюднив о 04:22. Тоді він повідомив про ймовірних постраждалих, однак їхня кількість ще уточнювалася.
Згодом, о 04:51, Терехов підтвердив, що російський безпілотник влучив безпосередньо в лікарню.
За словами міського голови, внаслідок атаки постраждали четверо людей. У будівлі медичного закладу вибито понад 50 вікон.
Наслідки удару по лікарні уточнюють
Наразі триває обстеження місця влучання. Фахівці встановлюють масштаби пошкоджень, завданих російським дроном.
Інформації про стан постраждалих та можливі додаткові руйнування поки немає.
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