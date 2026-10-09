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"Примеры того, как нужно и как не нужно управлять городом во время войны" — эксперт сравнил хаос в Киеве Кличко с порядком в Харькове Терехова

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

Эксперт сравнил работу Кличко и Терехова во время войны. В Харькове работают транспорт, подземные школы и социальная поддержка.

"Примеры того, как нужно и как не нужно управлять городом во время войны" — эксперт сравнил хаос в Киеве Кличко с порядком в Харькове Терехова
Игорь Терехов

Пока Виталий Кличко объявляет в Киеве «режим выживания» и призывает жителей уезжать, в прифронтовом Харькове команда Игоря Терехова обеспечивает работу бесплатного транспорта, подземных школ и системы социальной поддержки. На этот контраст в работе двух мэров обратил внимание политический эксперт Евгений Прокопишин, передает УНН.

«Киев и Харьков — это отличные примеры того, как нужно и как не нужно управлять городом во время войны», — написал Прокопишин. По его словам, киевские власти в течение года отчитывались о подготовке столицы к зиме и тратили на это значительные средства. Однако уже в начале октября город столкнулся с перебоями в работе электротранспорта, электро- и водоснабжения. «Электрический транспорт города фактически остановился, света нет, с водой и канализацией начались проблемы, а сам Кличко, разводя руками, объявил в городе режим выживания и призвал жителей уезжать. Это и есть то самое “эффективное управление”, о котором его сторонники неоднократно заявляли?» — отметил эксперт.

В то же время Харьков, как подчеркнул Прокопишин, расположен примерно в 25 км от фронта и постоянно подвергается российским обстрелам. Несмотря на это, в городе продолжает работать бесплатный общественный транспорт, функционируют подземные школы, а социально уязвимые жители и пострадавшие от войны получают бесплатное питание. Отдельно эксперт акцентировал внимание на разнице в позициях двух городских голов. В то время как Кличко призывает жителей покидать столицу, Терехов, по его словам, приглашает людей возвращаться в Харьков.

«Терехов не призывает граждан и бизнес покидать город, наоборот, говорит: возвращайтесь. И приглашает в Харьков не только выехавших жителей, но и ВПЛ, беженцев и релокированный бизнес. В Харьков уже переехали жить около 200 тысяч граждан, преимущественно из Донбасса», — констатировал он.

Прокопишин также сравнил финансовые возможности городов: по приведенным им данным, годовой бюджет Харькова с населением около 1,3 млн человек составляет примерно 20 млрд грн, тогда как бюджет Киева с населением около 2,6 млн — около 120 млрд грн.

«В Харькове не обещают как-нибудь подготовиться и что-то сделать когда-нибудь — там Терехов и команда просто делают», — подчеркнул блогер.

Он признал, что Киев и Харьков имеют разные масштабы, ресурсы и проблемы, а последствия российских атак нельзя возлагать только на городских голов. В то же время, по убеждению эксперта, именно во время кризисов наиболее заметными становятся качество управленческих решений, подготовка к чрезвычайным ситуациям и отношение властей к людям.

«Киевские власти должны ответить за свою провальную работу, признать это и уйти в отставку, чтобы другие люди могли исправить ошибки и спасти город. А харьковские власти можно только похвалить — Терехов действительно толковый менеджер, которых так не хватает и на более высоком, государственном уровне», — подытожил Евгений Прокопишин.

Лилия Подоляк

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